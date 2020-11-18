屏東縣政府與台北六福萬怡酒店攜手合作，18日中午舉辦「FUN饗漁悅」屏東優質水產品發表餐會。（陳麒全攝）

臺北魚市總經理陳志芳、立委周春米以台北六福萬怡酒店粵亮廳主廚朱昱瑋現現烹調展現廚藝。（陳麒全攝）

「FUN饗漁悅」，祝侯蒜子燒斑球。（陳麒全攝）

「FUN饗漁悅」，鮮果巧達起司魚柳。（陳麒全攝）

「FUN饗漁悅」，蟲草牛蒡燉甲魚。（陳麒全攝）

「FUN饗漁悅」，塔香麻辣三杯甲魚。（陳麒全攝）

「FUN饗漁悅」，豆醬紅燒甲魚。（陳麒全攝）

「FUN饗漁悅」，洋蔥酸菜水煮石斑魚。（陳麒全攝）

「FUN饗漁悅」，古法菜乾蒸石斑魚。（陳麒全攝）

「FUN饗漁悅」，櫻花蝦金沙石斑球。（陳麒全攝）

屏東縣政府與台北六福萬怡酒店攜手合作，18日中午舉辦「FUN饗漁悅」屏東優質水產品發表餐會。由台北六福萬怡酒店粵亮廳主廚朱昱瑋精心研發，以屏東好物及漁農產食材入饌以「大地」為主題設計整套菜單，落實產地及餐桌概念，跨產業世紀合作。

在「FUN饗漁悅」屏東優質水產品發表餐會中，包括臺北漁產運銷股份有限公司總經理陳志芳、六福萬怡酒店總經理張秋莉、六福藝創及零售營運處協理賴宛佐、屏東縣立法委員周春米、中華民國對外貿易發展協會行銷專案處農產食品組組長梁芷菊都出席與會。

另外今年也結合臺北魚市通路，設置屏東專區的展售，民眾可以在臺北魚市購買到優質屏東雙認證水產品。政府在這之中所扮演中居角色，協助養殖業者開發新通路市場，從中嚴格把關水產品的安全品質。屏東雙認證優質水產品的推廣，要讓台灣國民更能了解屏東優質水產的品質、健康、安全等不可動搖地位。為此，將於11月21日上午7點30分在台北魚市進行一系列活動推廣，透過試吃活動讓消費者買得放心，吃得健康。

屏東縣政府農業處處長鄭永裕表示，期望透過與台北六福萬怡酒店合作，將屏東優質水產品推薦給更多北部民眾，讓北部的民眾不用遠赴屏東在地，即可透過台北六福萬怡酒店一飽口福，今年屏東縣政府海洋及漁業事務管理所，打破生鮮品刻板印象，輔導養殖漁民開發熟食漁產品料理包以及生鮮魚產品即時包，民眾不需動手處理生鮮魚產品，打開包裝直接下鍋烹煮，或是選購漁產品調理包只需要微波或是電鍋蒸煮就能品嚐屏東優質水產品的美味，盼望未來屏東優質水產品能有更多元的發展。

屏東立委周春米表示，屏東人真的是很好命，不管農漁產品都是吃到最早最新鮮的，我也常常把屏東的水產寄給蘇貞昌院長，蘇院長也很喜歡，加上屏東縣長潘孟安是推銷好手，把屏東的水產推銷到全台灣，帶到全世界，讓我們大家都看得到吃的到，除此之外，屏東的面膜也是非常好用，我也都是使用屏東的面膜。

此次屏東縣府與台北六福萬怡酒店 朱昱瑋主廚合作，結合屏東好物的在地食材搭配屏東雙認證優質水產品：石斑魚、午仔魚、鱸魚、甲魚等四款魚種，變化出創新14道美味家庭料理。透過主廚研發，讓水產品不再是遙不可及餐館上高檔料理的疏遠感，成為家喻戶曉皆可烹煮漁產佳餚。這場餐會每道菜將賦予水產品全新風貌，改變各位對於屏東好物嶄新認知。

其中幾道佳餚可受家庭及大小朋友喜愛的，鮮果巧達起司魚柳，搭配屏東在地的火龍果與芒果乾，讓鱸魚可搖身一變成為點心，可是兼具健康與美味餐點；乾煎午仔魚佐黑蒜醬，家常菜得意烹調手法─鮮魚乾煎，淋上製作簡單黑蒜醬，替煎魚附上不一樣靈魂味蕾，即便上班上課帶便當都是眾所矚目的一道料理；祝侯蒜子燒斑球，搭配懷念媽媽味蠔油，嚐一口便停不住的石斑魚菜餚。整場令人食指大動的屏東優質漁產料理，即便到餐會尾聲，主廚絕活創意雙手也不放過，將屏東好物優質農特產研發出的我不是玉米使用屏東芒果及紅豆加上養身紅蔾麥創作出美味甜品，並以國境之南的優質果品收尾畫下美麗句點，

屏東縣政府盼望，有品質把關的優質水產，搭配便利取得通路，將屏東雙認證優質水產品推薦給每一位消費者，讓消費者買的放心吃得健康安心！

(中時 )