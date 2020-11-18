台灣新世紀文教基金會今天舉辦「美國總統大選的結果與台美中三邊關係的未來走向」討論會，台灣智庫執行委員賴怡忠預測，拜登會延續印太戰略，也正面肯定川普時代的台美關係進展。

賴怡忠表示，歐巴馬政府在第一任中期曾出現「棄台論」，但等到「亞洲再平衡」戰略出檯後，「棄台論」就完全消風，因此可以預測拜登時代不太可能會出現「棄台論」的重返，拜登團隊非常清楚中國習近平現在「奮發有為」的問題，不是當年事事小心的胡錦濤可比。

賴怡忠說，拜登日前與日韓首長的電話，以及拜登幕僚對駐美大使蕭美琴的說法，似乎告訴大家拜登會延續印太戰略，也正面肯定川普時代的台美關係進展，因此會持續這個既有的對台政策。

賴怡忠又說，台灣還要注意拜登團隊的部分人士因為不認同川普，而對川普政府的在台美關係上正面貢獻逕自全部否定的傾向。例如川普時代開始的美艦定期巡弋台海，就被若干拜登團隊認為是在打台灣牌挑釁中國，但不知道這其實是中國率先挑釁意圖施壓，美艦巡弋只是在回應中方挑釁以穩定台海局勢。

(中時 )