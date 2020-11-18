馬勝金融集團對外打著美國上櫃公司所屬關係企業，推銷馬勝基金投資方案，吸金高達139億多，台灣高等法院維持一審認定，斥責負責人張金素犯後沒悔意，未賠償投資人，依非法經營收受存款業務罪判刑11年，併科罰金1億元。可上訴。

張金素是「馬勝金融集團」台灣地區負責人，她從2013年3月間起，對外表示「馬勝集團」係美國獨立私人機構「OTC Market Group Inc.」之股票交易Royal Group Holding Inc. 從事全球外匯、黃金交易平台業務，並推銷「馬勝基金」投資方案。

她宣稱投資人可依投資本金級距，取得換算年利率逾36％至96％不等之報酬，又以雙軌制之多層次傳銷制度推廣該投資方案，推薦新進會員參與投資成功者，可獲得個別下線投資金額6％至10％不等之「推薦獎金」，吸金139億7255萬5000元。

一、二審認定，張金素貪圖私益，以變質多層次傳銷方式招攬投資人參與投資、擴散傳銷組織，長期吸收資金高達億元，嚴重妨害國內金融秩序及經濟安定，助長投機風氣，使眾多投資人蒙受鉅額之金錢損失，自當嚴懲，判刑11年。

(中時 )