演唱名單。（新北市觀光局提供／許哲瑗新北傳真）

演唱名單。（新北市觀光局提供／許哲瑗新北傳真）

新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」將於12月12日、13日於市民廣場登場，市長侯友宜今公布卡司名單，首日有金曲嘻哈天團頑童MJ116、女神田馥甄、家家、畢書盡等人，次日由樂團魚丁糸壓軸登場，還有最佳新人9M88、周興哲、玖壹壹、李宣榕、鼓鼓等卡司輪番獻唱。

侯友宜今在記者會上逐一公布卡司名單，首日壓軸樂團頑童MJ116驚喜現身，為巨星耶誕演唱會提前暖身；侯友宜大讚，頑童的歌很好聽，其中一首「幹大事」特別好聽，就跟新北市要做大事一樣，歡迎大家一起來欣賞。也呼籲大家聽演唱會務必戴口罩，健康度過年末的耶誕盛會。

有趣的是，侯友宜公布第2天壓軸「魚丁糸」，一連多度口誤唸成「魚光糸」、「魚丁系」，讓主持人黃子佼也忍不住虧，「侯市長每次看到我都叫我『煮蕉、煮蕉』，不如叫我祖先啦！」，妙語如珠的互動讓台下笑聲不斷。

觀光局表示，黃子佼連續6年接下巨星演唱會主持棒，將在活動2天分別搭檔莎莎及趙岱新共同主持，此外表演舞臺呼應今年主題，以「展開的翅膀」為設計理念，除有AR技術搭配歌手一同演出外，翅膀燈箱也將跟著表演內容呈現多色與漸層變化，為舞台增添層次感，今年有個小巧思，只要站在耶誕樹前、背對廣場舞台，即可融入翅膀一起拍照。

「金曲嘻哈天團」頑童MJ116擔任12月12日的壓軸卡司，經典歌曲加上超強的Rap實力與默契，霸氣十足的表演風格將High翻全場；Hebe田馥甄睽違5年再度參與耶誕演唱會，田馥甄透露，這次將會帶來新專輯的歌曲，相當令人期待。

12月13日則由最強菜鳥樂團魚丁糸歡樂壓軸演出，也是魚丁糸首次參與「巨星耶誕演唱會」，獨家陪伴「巨星耶誕演唱會」的觀眾們一起先度過耶誕節，將會帶給大家難忘的精彩演出。

其他像是超人氣歌手Bii畢書盡、周興哲、高爾宣、Julia吳卓源、狼人殺偶像團體五堅情、「質感LOCAL團體」玖壹壹、9m88、Kimberley陳芳語、告五人、八三夭、鼓鼓呂思緯、家家、孫盛希、李建軒、方志友、陳彥允、許書豪、李宣榕、張與辰等巨星都將齊聚新北歡樂耶誕城，偶像派、實力派、創作型及饒舌歌手輪番上陣絕不冷場，演唱名單可上官網查詢。

(中時 )