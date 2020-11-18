竹南最美鎮代陳怡樺18日化身反性侵親善大使，到頭份永貞國小說故事給小朋友聽。（謝明俊攝）

竹南最美鎮代陳怡樺18日化身反性侵親善大使，到頭份永貞國小說故事給小朋友聽。（謝明俊攝）

竹南最美鎮代陳怡樺18日化身反性侵親善大使，到頭份永貞國小說故事給小朋友聽。（謝明俊攝）

竹南最美鎮代陳怡樺18日上午化身反性侵親善大使，在頭份市永貞國小說「蝴蝶朵朵」的故事給全校300多個小朋友聽，藉以宣導小朋友從小建立反性侵觀念，校方並安排3位高年級學生以舞台劇表演方式，搭配陳怡樺口述故事，讓小朋友更能融入故事情境。

陳怡樺擔任反性侵親善大使，安排在頭份市、竹南鎮的國小校園，以說故事的方式，對小朋友宣導如何保護自己，抵抗不當性侵害、性騷擾，經過與校方連繫安排，選定永貞國小為首站，未來將陸續排定竹南、頭份地區其它國小，將反性侵自我保護觀念，從小落實深植。

陳怡樺表示，近年來，社會大眾開始注意到兒童性侵的議題，她身為人母，認為保護孩子不只是父母，也是每一個大人跟社會的責任。因此，她期望透過在各學校舉辦「蝴蝶朵朵講座」，利用在校園講故事，傳達給小朋友如何保護自己的觀念，同時也能即時發現受到傷害的小孩，讓社福機構、政府公權力介入，避免更多遺憾。

陳怡樺18日上午在頭份永貞國小展開宣導首站活動，校方特地安排全校300多位小朋友齊聚學校禮堂，觀賞怡樺姐姐說故事，校方並安排3名高年級同學，以舞台劇方式，配合故事內容表演，校方並安排老師扮演成孔明，充當引言人，引來全體小朋友熱烈歡迎。

說故事活動結束後，還安排有獎徵答，加深小朋友如何反性侵觀念，並有民間企業團體製作了一個保護專線的貼紙，送給到場的小朋友們，讓孩子可以貼在任何喜歡的地方，隨時提醒不當性侵害。

竹南最美鎮代陳怡樺18日在頭份永貞國小說故事宣導反性侵

(中時 )