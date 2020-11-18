NCC今天駁回中天新聞台換照申請，引起外界譁然。國民黨立委鄭麗文痛批是「史上最扯、要人民閉嘴的NCC」，蔡英文總統除了摧毀我國多年來的民主，箝制新聞自由、踐踏言論自由，「現在還要放任綠營大頭加綠營大咖和金主，聯手搶食黃金頻道。」

鄭麗文表示，NCC的委員只看顏色捨棄專業，真的天下無敵，裝睡的人，不論民眾如何吶喊，就是叫不醒，沒有連任壓力的蔡英文，網軍中央廚房的蔡政府，真的把眼中釘、肉中刺的中天撤照、拔除。

鄭麗文回顧這幾個月，確確實實對應了蔡政府安排好的陰謀戲碼。5月總統府密件外流，NCC新任委員2人偏綠，可以配合處理中天；接著就是中天換照聽證會爭議、閉門審議、先射箭再畫靶的NCC臨時更改配分標準；甚至還一度傳出中天新聞台可能有機會留校查看等等的消息。

鄭麗文表示，事實證明，這一切都是蔡英文政府又在騙人民，不管中天提出多少證據、律師闡述、承諾、改善、附帶條款，不管人民上街頭抗議、專家學者疾書吶喊、輿論沸騰，政府就是選擇性懲罰、忽略依法行政，就是要NCC關閉中天新聞台。

鄭麗文也斷言，蔡英文總統除了摧毀我國多年來的民主，箝制新聞自由、踐踏言論自由，現在還要放任綠營大頭加綠營大咖和金主，聯手搶食黃金頻道。全面執政的民進黨，吃相非常難看，「綠色一言堂時代來臨！」

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(中時 )