國家通訊傳播委員會（NCC）決議不予中天新聞台換照，國民黨主席江啟臣（圖）18日在國民黨中常會致詞時指出，NCC應該說明無法換照的理由為何，否則難以說服國人這樣的決議沒有政治力的介入。（劉宗龍攝）

國家通訊傳播委員會（NCC）決議不予中天新聞台換照，國民黨主席江啟臣下午在國民黨中常會指出，NCC的決定將引發寒蟬效應，強烈衝擊國內新聞環境的自由，我們拒絕有線電視新聞台頻譜的政治光譜單一化，呼籲民眾1122上街反對萊豬、反雙標的民進黨、反對國家機器攻擊地方首長及攻擊良善店家的政府，更要捍衛新聞自由與言論自由。

江啟臣說，NCC應說明無法換照的理由為何，否則難以說服國人這樣的決議沒有政治力的介入。國民黨更擔憂NCC 的決定將引發寒蟬效應，強烈衝擊國內新聞環境的自由；有線電視新聞台頻譜安排應該考量國內輿論的衡平，我們拒絕政治光譜單一化。

江啟臣下午在中常會致詞。（黃福其攝）

他說，11月22日是國民黨首次參與民間團體所發起的遊行，除了持續號召，加強動員之外，更要呼籲所有的支持者，面對民進黨一黨獨大的蠻橫粗暴，我們需要互助同舟的意識，跟各式不同民間團體站在一起，並肩前行，才能凝聚更多的力量，共同抵禦民進黨的一意孤行。

江啟臣說，我們要扮演好稱職的在野黨角色，就要跟人民站在一起。面對民進黨的高牆與拒馬，我們要跟人民一同穿上象徵憤怒的黑衣走上街頭！放下政黨的自我宣傳，因為這次上街頭，我們不是為了政黨利益，不是為了個人的政治生命，而是要一起反對危害國人健康的萊克多巴胺豬肉！反對雙重標準的民進黨！更要捍衛新聞自由以及言論自由！反對利用公帑運作側翼，攻擊在野黨的民進黨政府！反對以國家機器攻擊地方首長、攻擊良善店家的民進黨政府！

他說，他希望所有的中常委、黨公職人員，11月22日都能號召自己的支持者走上街頭，當天12點30分，「我們在中正紀念堂集結整隊」，一起加入秋鬥的行列，用實際的行為，展現國民黨與人民一同怒吼，共同發聲的決心。

(中時 )