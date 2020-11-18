經濟部工業局18日舉辦「跨園區產業共生二次物料循環鏈結合作備忘錄簽署儀式」，為落實循環經濟政策，促進產業永續發展，本（109）年度經盤點產業園區對於再生料之需求性及所產製二次物料市場應用情形，以各行業所產生不同材質塑膠再生料及鋼鐵業之電弧爐煉鋼爐還原碴（石）二次料為循環鏈結推動標的，透過鏈結工作坊凝聚產業共識，整合「電子業、鋼鐵業、塑膠製品製造業、人纖業、紡織業、磚瓦窯業及水泥製品業等之相關廢棄物產源事業」、「資源再生業者」及「二次料使用端」三方需求，共7個產業別及17家廠商，建立產業二次料循環鏈結夥伴關係。

工業局指出，本次簽署邀請台灣鋼鐵工業同業公會、塑膠製品工業同業公會及台灣資源再生工業同業公會代表見證，由慶欣欣鋼鐵股份有限公司、龍慶鋼鐵企業股份有限公司、協勝發鋼鐵廠股份有限公司、台鋼資源股份有限公司、尚發窯業股份有限公司、建洲窯業股份有限公司、協福窯業股份有限公司、佳大建材工業股份有限公司、惠普股份有限公司國浦廠及健源有限公司等10家業者完成簽署電弧爐煉鋼爐還原碴（石）再生物料循環鏈結合作備忘錄；另由友達光電股份有限公司、金洲海洋科技股份有限公司、遠東先進纖維股份有限公司、潔安環保工程有限公司、喬福材料科技股份有限公司、和友紡織股份有限公司及鎔利興業股份有限公司等7家業者完成簽署塑膠二次料循環鏈結合作備忘錄，象徵促進跨產業共同推動二次料循環應用合作的重要里程碑。

工業局表示，資源有效循環利用，是國家永續發展及產業存續的關鍵，經濟部作為產業政策推動之主責機關，為強化二次物料循環體系，已將「促進能資源整合與產業共生」納為「循環經濟」推動策略之一，積極推動產業園區之能源、物料及廢棄物資源整合應用，並促進產業使用廢棄物再生二次物料，降低天然資源消耗，進而減輕環境負荷。

落實資源循環利用為循環經濟發展之重要途徑，有賴產業上、中、下游不同角色的業者共同投入及合作，本次推動鏈結還原碴（石）再生物料應用於紅磚、水泥製品用途，以及鏈結塑膠二次料應用於環保紗及工程塑膠，讓園區事業的廢棄物成為生產製程替代原料，創造二次料之價值及產值，未來更期望逐步擴散鏈結，拓展二次料應用多元性，達到產業共生、共好目標。

(工商 )