永豐金控18日舉行2020年第三季法人說明會，永豐金控總經理朱士廷表示，面對新冠肺炎來襲，金控獲利較去年同期微幅衰退2.8％，但相較同業算穩健，且手續費淨收益高達111.25億元創歷年同期新高，值得一提的是，今年永豐金證券複委託交易量近三個月均搶占第一、在銀行證券雙引擎全開下，金控總資產規模也首度突破2兆元。

朱士廷也宣布，各界關心的金控數位科技長將由AI專家張天豪接任，金控「數位金三角」正式組成。包括前端的張天豪領軍AI實驗室、資訊長蔡瑞庭負責承接資訊維運及資訊資源整合角色、後台則有資安長李相臣坐鎮，對公司資訊安全管理做全面的把關。

朱士廷指出，永豐數位發展積極，在2014年就改採「開放型核心系統」，2019年成功升級，他也預告為了數位轉型永豐金2021年在資訊資本支出將維持雙位數增加。為了宣示永豐金控數位變革決心，下周還將舉辦「數位變革宣示大會」。

永豐銀行總經理莊銘福表示，永豐銀行累計前三季淨收益215.1億元，較去年同期成長1.5％，稅後盈餘76.4億元，雖較去年同期衰退3.3％。前三季利息淨收益與手續費淨收益表現亮眼，分別較去年出現13.1％、12.5％的雙位數成長，其中第三季利息淨收益44.3億元，較上季成長9.9％，金額創下單季歷史新高。

永豐銀行「大戶數位帳戶」到9月底為止，累積開戶數已達58.2萬戶，市占率為全台第三，至9月底台外幣存款達新台幣601億元，活絡房貸、信貸、信用卡、理財等業務。

永豐金證券累計前三季淨收益73.1億元，較去年同期成長21.8％，稅後盈餘19.6億元，較去年同期成長40.0％，已超越2019全年獲利。永豐金證券總經理江偉源表示，受惠於積極發展複委託業務，8月起複委託市占率攀升至第一名，累計泛財富管理手續費淨收益達19.1億元，較去年同期成長55.8％，充分展現轉型財富管理的成效。

永豐金證券「大戶投」綁定銀行「大戶數位帳戶」為交割帳戶，首創業界最快一小時可下單，且同步可完成台股及海外複委託開戶，目前累計開戶數已達到4.2萬戶，累積交易金額約新台幣1000億元。

永豐金控累計前三季淨收益293.8億元，較去年同期成長5.2％，稅後盈餘92.5億元，僅較去年同期微幅衰退2.8％，每股稅後盈餘0.82元，ROE8.26％，每股淨值13.38元。

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