中華開發金控18日舉辦第三季法人說明會。開發金控前三季累積獲利為87.9億元，集團整體業務維持穩健並帶動獲利成長。總經理Stefano Paolo Bertamini（龐德明）上任後，致力推動國際化、資源整合及數位創新，期能帶動成長加速並創造股東價值。為協助金融業加強氣候變遷帶來的風險，開發金控籌組「氣候韌性金融產學大聯盟」，以橫跨產金學的聯盟形式，對接金管會提出的「綠色金融行動方案2.0」，致力發揮金融影響力。

開發金控子公司中國人壽，前三季稅後淨利148.4億元，未來將持續優化產品結構、新契約價值利潤率從去年同期的22％提升至28％。凱基銀行核心收入較去年同期增加9％，淨利差較去年同期增加9個基本點，前三季稅後淨利為29.1億元。凱基證券為第三季獲利貢獻最多的子公司，受惠整體業務提升，前三季獲利達55.9億元，將持續嚴控風險並掌握資本市場契機。凱基投信前三季的資產管理規模達1，829億元，為業界第七，年成長29％。中華開發資本第三季獲利5.08億元，因國際投資部位評價回升，前三季累積虧損降低為9.5億元；目前持續募集多檔主題式基金，總資產規模達439億元。

今年開發金控首度入選新公布「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股；其中，『永續金融』（責任投資）及『普惠金融』表現備受肯定，顯示開發金控全面將ESG議題納入投資分析及決策過程的策略奏效。為了強化金融業面對氣候變遷的韌性，開發金控籌組「氣候韌性金融產學大聯盟」，將以開發金控為實驗場域，使金融業甚至其他產業因應國內政策及對接國際趨勢。

呼應金管會發布「綠色金融行動方案2.0」，期許金融機構強化氣候變遷之潛在風險管理並掌握商機，開發金控認為氣候變遷風險管理不只是永續議題，對於金融業的投資、融資案之選案、評估、決策及管理等更具實際效益。但是金融業普遍難以具體評估氣候變遷風險，於是聯手台灣大學、中華電信及安永會計師事務所，籌組「氣候韌性金融產學大聯盟」，推動橫跨產業、金融、學術界的四方合作計劃，鏈結專業與實務。利用台大在國內最具科學基礎及公信力之氣候變遷風險管理資料庫平台，透過中華電信將平台雲端化的先進數位技術，開發金控和安永將以金融及產業的實務經驗，透過平台分享給金融同業甚至其他產業，產業界無須重複投入資源，及能更精準地與現行風險管理架構有效對接，並協助加速低碳轉型，發揮金融影響力！

(工商 )