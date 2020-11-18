女子在臉書社團《靠北男友2.0》發文抱怨前男友，因月收百萬地主之女身分引發熱烈迴響。（截自臉書《靠北男友2.0》）

一名家中在桃園、竹北都有房產，每月收租破百萬的「地主之女」，隱瞞身分與房客交往2年多，卻因身分曝光慘被分手。地主女上網哭訴，還公開表示，下個男友要找「愛我又愛我的錢的！」。

「真的很瞎耶！」，一名女子在臉書社團《靠北男友2.0》發文抱怨，她表示家中在桃園、竹北都有房子與店面，每月租金收入就破百萬，她的工作就是負責收租，而前男友是房客，兩人因而認識、交往。因母親擔心遭人覬覦，提醒原PO不要曝光自己身分，因此她對外都宣稱是房東助理、幫忙收租，與男友交往後也繼續隱瞞。

兩人穩定交往2年多，今年9月原PO帶前男友去療養院看爺爺，爺爺提到竹北房子收租事情，原PO身分因此曝光。沒想到前男友竟然大怒，認為原PO一直欺騙他，破壞兩人信任，不顧原PO苦苦挽留，堅持分手。

原PO不解前男友為何無法接受，她說每月收租破百萬、將來穩定生活，仍選擇離開，為何不能站在她的立場想。也讓她猶豫「以後交男友是不是要先告知這樣情況，還是聽媽媽的話應該隱瞞呢？」。

最後更表示「往後我寧願交一個愛我又愛我的錢的人，也不要交一個自尊心這麼高的石頭男。」。

地主之女的靠北文引發熱烈迴響，社員紛紛留言「自尊心大於愛你，這表示他並沒有那麼愛你」、「把自尊心當飯吃的男人不要也罷，否則婚後會動輒得咎，莫名情緒困擾一輩子！」、「一定要聽媽媽的話！不會站在妳立場替你思考的男人，即使往後生活物質再豐盛無慮，心靈會是匱乏的」「這男的很有志氣！但希望他保持他的志氣（自尊）不要想回頭」。

不過文章被轉到PTT，鄉民的反應可就大不相同：「幻想文」、「這什麼小說？」、「聯絡電話是不是忘了打？我找不到」、「這個故事編的很浪漫」、「故事編的不太行阿，怎麼沒說男生是孝子+清寒」。更有人搞笑回「阿姨我不想努力了」、「姊姊我不想努力了」。

(中時新聞網)