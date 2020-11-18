豐原分局長高誌良說明目前警政署、台中市警察局及豐原分局在校園安全的警政工作概況。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台南發生馬來西亞女大生被害震驚國內外，台中市豐原分局為避免是類案件再次發生，分局長高誌良第一時間召集偵查隊長、少年防制官及各分駐(派出)所所長召開內部會議，針對現行的校園安全防制工作進行全面檢討及策進強化作為，並親自前往轄內學校進行訪視，建立「師生放心、家長安心」的校園安全環境。

此外，豐原分局17日邀請轄內23所學校及豐原區公所相關單位共同舉辦「校園安全防制工作座談會」，由分局長高誌良親自主持，副分局長、偵查隊隊長、少年防制官及各業務單位與各分駐(派出)所所長及豐原區公所區長皆列席與會，而學校代表有校長、主任及家長會長，顯見學校上下與家長對於校園安全至為重視。

高誌良在會中說明目前警政署、台中市警察局及豐原分局在校園安全的警政工作概況，同時針對台南女大生被害案件發生的原因，結合「日常活動犯罪理論三要素─合適的標的物、有犯罪動機之人、有利的監控者」進行研討與校園安全檢視，責由轄區各分駐(派出)所在第一時間全面檢測校園周邊監視器、照明設備。

除檢視監視器的設置位置、運作狀況及有無增加校園治安死角外，亦在夜間執行巡邏勤務時，要求員警針對校園周邊照明設備再次進行全面檢視，做到「查有異常、即刻報修」以確保學生上、下學路徑燈火通明。

另為避免模仿效應，針對轄內思覺失調患者、妨害性自主罪、擄人勒贖等治安顧慮人口及曾經有裸露、妨礙風化等人加強訪視及監控，以防止類似案件再度發生。

此外，豐原分局各轄區分駐(派出)所，以Line通訊軟體與學校建立「校警群組」，使學校與警政的橫向聯繫能夠更迅速、順暢，在學校面臨任何問題時，警政可以做到「即早知悉、立即預防」的效果。

會議特別安排「提案討論、意見交流」時間，讓學校代表即刻反映學校問題，並由豐原分局相關權責業管單位立即回覆，討論過程中，能夠使警政作為更加符合學校需求。

豐原分局透過校園安全防制工作座談會與學校共同建立層層保護學生的防護網，期望在警方與學校的同心協力下，使學生能夠在一個安心無虞的環境下接受教育及歡樂成長。

(中時 )