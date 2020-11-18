今年9月爆出香港前DJ蘇耀宗（細So）背著結婚9年妻子陳穎楠（阿Wing）偷吃已婚人妻風波，今(18日)港媒又爆出曾演出《愛·回家》的34歲男星謝可逸背著長腿歌手女友謝文欣，劈腿失婚人母Jathy，還傳謝可逸和Jathy不小心有了小孩，已奉子成婚，對此，謝可逸不願回應，求證謝文欣，她則幫舊愛緩頰，澄清兩人今年初已經分手。

給人愛妻正面形象的蘇耀宗今年9月爆出偷吃小三Macy多年，兩人不僅玩車震，還傳讓小三墮胎，更有小四網紅「阿B」的存在，令蘇耀宗名聲崩盤。今據《東網》報導，192公分高、愛打籃球的男演員謝可逸也傳出劈腿，對方還是有兩個小孩的失婚女CEO，名叫Jathy。

謝文欣證實在年初就跟謝可逸分手。（圖／翻攝自ally_manyan IG）

報導指出，謝可逸原本和謝文欣談地下情多年，今年初男方搭上Jathy，而Jathy過去有過兩段婚姻，和兩任前夫共生下一子一女，謝文欣一直被蒙在鼓裡，先前還有人目擊謝可逸和Jathy及其兩個孩子一起出遊，一家四口提前預習家庭生活。

對此，謝可逸受訪時只說：「不回應」，也強調事實不是報導所說，接著以要忙工作為由掛電話，謝文欣聽聞後，淡淡表示兩人今年初就分手了，原因是聚少離多，也可能因為疫情多一點時間思考未來，兩人算是和平分手，其他傳聞就不多做評論。

(中時新聞網)