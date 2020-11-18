苗栗南庄矮靈祭將從19日傍晚開始進行3天，通往向天湖的道路將全天候交管，轉乘及停車資訊如下。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗南庄矮靈祭即將在19日傍晚登場，預計將有大批賽夏族人及遊客湧上向天湖參加祭典，苗栗縣警局除了配合矮靈祭活動進行交通管制外，更呼籲所有參加民眾多利用接駁車，減少交通堵塞及酒駕情事。

為配合南庄鄉舉辦「2020南庄鄉賽夏族巴斯達隘(矮靈祭)祭典」活動，苗栗縣警察局將於11月19日至21日在苗21線與向天湖聯絡道路口設置中加拉灣管制站，全天候24小時管制，請行經該路段用路人及早因應，並配合交通管制措施。

苗栗縣警局表示，交通管制期間，除了持有通行證外，禁止車輛上山，遊客可於苗栗客運南庄分站、東河村櫸木餐廳及向天湖牌樓前改搭接駁交通車往返會場。另於縣道124線南庄遊客中心至苗21線中加拉灣管制站路段，警方將針對遊客車輛加強疏導，防止車輛違規停車，維持交通順暢，呼籲遊客勿因貪圖自身方便於路邊違規臨停及併排停車，以維護用路安全。

另有鑑於酒駕案件不斷，警方也在賽夏族巴斯達隘祭典籌備會宣導「酒後不開車、開車不喝酒」觀念，另提醒民眾保管好自身財物，慎防扒手行竊，並應注意貴重物品勿放置車內。

警察局提醒民眾配合政府「酒駕零容忍」政策，將於祭典期間加強取締酒駕，並宣導「指定代理駕駛」、「搭乘大眾交通運輸工具」及提供「代叫計程車」或「酒後代駕」等服務，期盼都能夠高興地參加祭典，平安順利的返家。

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(中時 )