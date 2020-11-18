中央流行疫情指揮中心今天公布「秋冬防疫專案」，包括所有入境旅客需檢附3日內陰性證明、8大類場所強制戴口罩、醫療院所加強通報採檢等三大方向，其中在8大類場所未戴口罩且勸導不聽者，最高可罰1萬5千元罰鍰。

8大類場所名單公布多達70處！12月1日起未戴口罩罰1.5萬。(圖/指揮中心提供)

至於8大類場所到底是哪8大？還是有許多民眾搞不太清楚，根據指揮中心提供的資料，實際計算8大類場所竟高達70多處，包括健身房、三溫暖、室內游泳池、超商、圖書館等都要戴口罩。

根據指揮中心說明，8大類場所包含醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公，未依規定佩戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，由地方政府裁罰新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

指揮中心指揮官陳時中解釋，上述這些場所因具有不易保持社交距離，或會近距離接觸不特定對象的特性，有較高的感染與傳播風險，因此要求進入該類場所活動的民眾佩戴口罩，但室外不帶會先勸導，不會一看到沒戴就罰。

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(中時新聞網)