隨著美國總統大選結果大局已定，連任失利的總統川普若無意外也將於明年1月20日後離開白宮，屆時白宮顧問、川普女兒伊凡卡與女婿庫許納也將一同離開華府權力圈。不過，美國有線電視新聞網認為，從紐約曼哈頓大批群眾慶祝民主黨拜登當選來看，伊凡卡與先生恐難以回到紐約名流圈了。

自8月起參加川普造勢場合38次、並替父親募款將近3500萬美元的伊凡卡對群眾同樣有魅力，川普也認為女兒正成為未來「讓美國再次偉大」的代言人。

報導指出，雖然川普即將離開白宮，但對早將主要居住地移至佛羅里達州的他而言並無重大損失，但對伊凡卡（Ivanka Trump）與庫許納（Jared Kushner）而言則大不同，隨著川普離開，他們在華府的政治生命也即將告一段落；但問題不僅如此，這對一度被認為是川普政府決策圈內的夫妻，未來還要面對政治光環對其自家商業品牌的影響，特別是他們在曼哈頓的立足之地。

報導稱，在進入白宮之前，曼哈頓社交圈經常看到伊凡卡與庫許納身影，例如參加素有「時尚奧斯卡」之稱的紐約大都會博物館慈善晚會、翠貝卡電影節，以及曾替多位第一夫人設計服裝的赫雷拉（Carolina Herrera）與義大利名牌范倫鐵諾等時裝秀，不過伊凡卡夫妻若回到曼哈頓，恐再也難以找回過去生活了。

報導進一步分析，伊凡卡夫妻在紐約很難重回過去名流生活，由反川組織「林肯計畫」（Lincoln Project）10月底在時代廣場設立巨型廣告牌內容可略窺一二。伊凡卡在廣告牌中，面帶笑容指着紐約及全美的新冠疫情死亡數據，而庫許納頭像旁則寫着一句「紐約人將遭受痛苦，那是他們的問題」，看板下方還配上了一排屍袋。

.@jaredkushner and @IvankaTrump demanded we take the billboards down.



They threatened to sue @ProjectLincoln for “enormous” sums.



In honor of their demands, here is the boat we hired, on its way to Mar-A-Lago.



And our digital billboard truck circling Trump Tower in NYC. pic.twitter.com/pZmqvRIrvL — Ron Steslow (@RonSteslow) October 30, 2020

當然，雖然伊凡卡夫妻在曼哈頓上東城豪宅區的家還在，但紐約並非這對夫妻離開白宮後唯一的落腳之處；據其友人透露，紐澤西與佛州棕櫚灘縣都是可能的選擇。不過，離開白宮並不代表伊凡卡政治生命就此終結，報導稱自8月起參加川普造勢場合38次、並替父親募款將近3500萬美元的伊凡卡對群眾同樣有魅力；報導也引述一名知情人士透露，川普也認為女兒的未來正與自己緊密聯繫，她已成為未來「讓美國再次偉大」的代言人。

(中時新聞網)