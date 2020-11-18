財團法人台灣永續能源研究基金會18日在台北圓山大飯店，舉辦「2020TCSA台灣企業永續獎」頒獎典禮，中鋼第六度榮獲最高榮譽的「台灣十大永續典範企業獎」，由中鋼董事長翁朝棟接受總統蔡英文頒獎。

同時，中鋼永續經營的優異成果，完整於企業社會責任報告書中展現，也獲頒「企業永續報告白金獎」、「英文報告書金獎」；另，卓越案例獎部分，中鋼則獲頒「創新成長獎」、「供應鏈管理獎」、「人才發展獎」、「氣候領袖獎」、「永續水管理獎」與「循環經濟領袖獎」等。中鋼總計獲得2020TCSA共9個獎項，顯現中鋼致力於永續發展的努力及成果，獲得高度肯定。

中鋼以「追求成長，持續節能環保及價值創新，成為值得信賴的全球卓越鋼鐵企業」為公司願景，除積極致力於生產製程改善、推動節能減碳及能資源循環利用外，更透過綠色製程（Green Process）、綠色產品（Green Product）、綠色事業（Green Business）、綠色夥伴（Green Partner）及綠色生活（Green Living）之5G策略推展，來達到經濟成長、環境保護及社會共好的經營目標，以建構企業永續發展競爭力，進而獲得評選委員的青睞。今日頒獎典禮中，中鋼集團成員之中鋼運通公司亦榮獲台灣TOP50永續企業獎；另，在企業永續報告獎部分，中鋼運通公司、中鋼機械公司、中鴻鋼鐵公司、中聯資源公司、中鋼碳素化學公司、中鋼鋁業公司以及中龍鋼鐵公司皆獲得獎項肯定，攜手共創集團永續發展佳績。

為順應全球永續發展潮流，永續基金會鼓勵我國產業界發行企業社會責任（CSR）報告書，揭露對永續發展、友善環境及公益社會的實踐與投入，自2008年開始至今，已連續13年舉辦「台灣企業永續獎」評選活動，建構國內企業社會責任資訊交流與觀摩的平台，今年報名參賽的企業共252家，歷年累計達364家，顯示出國內企業及各界對相關永續議題及該獎項的重視。

中鋼第六度獲選「台灣十大永續典範企業獎」之最高榮譽，為持續精進經營管理，履行永續發展和循環經濟承諾，中鋼以「精緻鋼廠」、「綠能產業」的雙主軸發展策略，透過智能創新，來創造更大的鋼鐵價值，並加速推展離岸風電、太陽光電、電動車等產業相關技術及能量，以提升國內鋼鐵產業的國際競爭力，為台灣經濟、環境及社會等面向貢獻心力，深化永續根基，落實企業社會責任。

(工商 )