進入21世紀後，在各國積極推動女力經濟賦權的努力下，使亞太地區女性企業家呈倍數成長，鑑於女性創業家在開創與拓展企業的發展過程中，仍面臨許多困境，因此，我國經濟部中小企業處今（109）年與馬來西亞及印尼共同推動「女性新創企業加速器」倡議，於今（18）日在臺北1919藝文中心盛大舉行國際論壇暨Demo Day活動，藉由籌資管道趨勢與經驗交流分享，提供女性創業家籌資相關資訊與策略，協助女性中小企業拓展籌資商機與強化市場競爭力。

本次論壇由經濟部陳怡鈴主任秘書致開幕歡迎詞，感謝各國代表在全球疫情嚴峻的狀況下，仍藉由雲端網路的方式蒞臨盛會，亦感謝國際合作夥伴今年度共同合作推動倡議。致詞中，陳主任秘書引述去（108）年APEC亞太經濟合作會議通過的「拉塞雷納．婦女暨包容性成長路徑圖」重點，致力降低我國女性創業的障礙與創造性別友善的創業環境，期許推動更趨成熟的包容性發展及提升女性經濟的參與意願，讓我國經濟更加的繁榮，社會更具韌性。

上午專題演講，首先邀請美國國務院無任所大使Ms.Kelley E.Currie及趨勢科技股份有限公司共同創辦人暨執行長陳怡樺擔任演講嘉賓，分享聯合國扶植女性經濟與資源及女性未來創業發展趨勢。由經濟部中小企業副處長胡貝蒂、加拿大亞太基金會副會長Christine Nakamura、Facebook台灣及香港總經理余怡慧、InnoLab Asia共同創辦人Mr.Thang Huynh及「第七屆女性創業菁英獎」卓越經營類獲獎者－喬信電子股份有限公司董事長翁育芬共同聚焦於「市場進入」及「資金獲取」之議題進行討論，分享對於新創籌資商機拓展之洞見與建議，展現亞太經濟區域之女性經濟力。下午則由「女性創業加速器」所培植的14家女性新創企業，跨足生醫、農業、資訊、照顧服務等產業，參加Demo Day活動進行Pitch實戰競賽，由Google台灣香港通路副總經理李芝禎帶領拉開序幕，與亞蒙國際顧問管理公司總經理Ms.Revital Shangental、財團法人李國鼎科技發展基金會顧問楊正秋給予團隊相關講評與提點，挖掘女性新創企業更多潛力。

此外，本次論壇更結合「第九屆女性創業菁英獎」於會場內設立主題展區，力邀不同產業之本屆得獎優秀女性企業，共同齊聚1919藝文中心，除展現我國女性創業豐厚實力，更藉由商業展示促進企業優質交流成長。

經濟部中小企業處未來將協助更多的女性中小企業投入女性經濟賦權等相關議題，盼為我國創造更具包容性且友善女性創業的商業環境，偕同我國女性新創企業共同邁向全球藍海商機，促進女性新創企業再創事業高峰。

(工商 )