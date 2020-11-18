指揮中心上周架設COVID-19疫苗臨床試驗意向登記平台引發爭議，遭台北市長柯文哲批評為「大內宣」，衛福部長陳時中今天反駁，強調政府做政策宣導本來就應該，沒有所謂「大內宣」。

柯文哲日前表示，疫苗臨床試驗意向平台招募兩萬人，但台灣非重大疫區招募到的恐怕也只有對照組，因此平台建置出來就是大內宣，對此陳時中強調，意向平台是希望能用現在的空檔時間把可能有意向的人集合起來，接下來相關單位在找受試者時效率會比較高，且意向平台並非真正的招募，實際招募還是要回到醫療機構來進行，到時候也會有比較完整的風險評估與告知，當然也要通過IRB才能進行。

至於招募到的兩萬人恐怕只有對照組，陳時中否認，表示一開始就有說明清楚，國內的第二期臨床試驗，就是需要有三千名的實驗組以及五百名的對照組，且就算台灣非疫區，也能透過檢測抗體力價的方式來判定是否有效。

專家諮詢小組召集人張上淳指出，由於新冠疫苗是全新的疫苗，因此在第一期與第二期都是要看疫苗的免疫生成性，研究具有多高力價的綜合抗體，而疫苗力價越高，防範病毒感染的有效性也越高，但由於這是全新的病毒，因此在第一第二期一般都無法得知究竟要擁有多高力價才算有效。

不過到了第三期臨床，幾乎就可以得知疫苗所擁有的力價數多高，張上淳表示，這時候只要參考國外的資訊，就可得知國內疫苗是否有效，因此不全然都要走到疫區測試疫苗有效性。

(中時 )