東協十國與中國大陸、日本、韓國、澳洲、紐西蘭等15國間的自貿協定「區域全面經濟合作夥伴關係協定」（RCEP）在本月15日正式完成簽署，成為全球最大的區域自由貿易協定。雖然民進黨政府近日直說「衝擊不大」，不過國民黨主席江啟臣下午在中常會仍建議民進黨政府應設法加入CPTPP，積極爭取加入RCEP的第二輪談判，並提出與新南向國家進一步經貿合作的路徑圖與時程表，另針對可能受影響的產業提出相關的輔導因應措施。

江啟臣說，身為最大的在野黨，國民黨要不厭其煩地再次提醒蔡政府，做好相關因應工作，以確保我國經貿產業利益以及健全發展。

他說，回顧過往，蔡總統在2016競選總統時，宣稱自己的團隊已經做好加入RCEP的準備。就職演說時，更宣稱將帶領台灣加入RCEP，甚至在同年的九月份成立行政院經貿談判辦公室，展現加入RCEP、CPTPP的決心。然而這樣的決心，僅有自我安慰的效果，並沒有轉化為實質的成果。不論是RCEP或CPTPP至今不得其門而入！

江啟臣說，從四年前的積極爭取，到四年後的衝擊不大，民進黨政府的話術驚人，更令我們擔憂，民進黨政府不願意正視無法加入RCEP的衝擊，只想繼續用大量的對內宣傳，麻醉人民的知覺，讓台灣經貿發展，落入邊緣化的困局卻不得而知。

他指出，面對RCEP的簽署，我們不但擔憂國際供應鏈重組，台灣將被排擠在外，也提醒蔡政府我們的機械、紡織、石化等傳統產業將面臨衝擊。如何防範RCEP加速中日韓自貿區談判，對於我國高科技產業發展，也將是隱藏的挑戰。這些危機都不是民進黨甩鍋在野黨，批評對岸打壓就可以得到解答的難題。更不是藉由打壓新聞自由、言論自由，選擇看不見聽不到，就可以掩耳盜鈴。

江啟臣表示，國民黨執政時，兩岸關係穩定，民進黨批評單一市場的風險過大，認為不應該把雞蛋放在同一個籃子。民進黨主政後，兩岸關係僵化，不論是新南向政策，或是雙邊、多邊的經貿談判都沒有具體的進展，反而讓我國更加依賴中國大陸的市場。蔡英文政府執政4年多，對中國大陸的貿易依賴度，由不到40％持續增長，到今年上半年已經達到 42.3 ％。六月份甚至達到271.3億美元，佔我國貿易出口總額46.1％。顯見執政黨對即便對大陸政治強硬，仍然無力改變經濟依賴大陸的事實。

江啟臣強調，面對民進黨政府的輕忽大意，我們仍負責任地提出建言：民進黨政府除了應設法加入CPT PP，也應積極爭取加入RCEP的第二輪談判，並且提出與新南向國家進一步經貿合作的路徑圖與時程表，也應該針對可能受影響的產業，尤其是傳統產業，提出相關的輔導措施，具體因應無法加入RCEP的各項衝擊。

(中時 )