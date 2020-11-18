所向披靡的台股在昨日盤中13780點及收盤13593點雙雙改寫新紀錄後，今日適逢台指期結算仍沒打算休兵，無懼美股隔夜回吐利空，雙王台積電(2330)、大立光(3008)偕聯發科(2454)掛帥領軍，加以金融及傳產股點火助攻，帶動指數開高走高，整體表現強過亞股，尾盤在買單拉抬下，終場加權指數收在今日最高13773.29點，大漲180.28點，續創台股收盤新紀錄，成交值為2296.78億元。今日外資(不含外資自營商)買超211.4084億元，投信賣超1.0572億元，自營商買超3.5767億元，三大法人買超213.92億元。

電子股仍扮衝關領頭羊，雙王再展雄風，權王台積電(2330)神龍擺尾勇闖497元收盤新高，股王大立光(3008)放量上攻6%強登3550元，帶動鏡頭廠玉晶光(3406)、新鉅科(3630)、亞光(3019)、今國光(6209)神采飛揚。IC設計族群在聯發科(2454)放量衝破700元大關點火下紅光滿面，晶相光(3530)、研通(6229)、晶心科(6533)亮燈漲停，矽力-KY(6415)、世芯-KY(3661)、信驊(5274)、聯詠(3034)、瑞昱(2379)、神盾(6462)等剽悍勁彈。散熱族群亦獲買盤敲進人氣強強滾，動力-KY(6591)、泰碩(3338)、奇鋐(3017)、保銳(8093)、力致(3483)和安鈦克(6276)攜手大漲。板卡族群仍受惠比特幣大漲續旺，撼訊(6150)、青雲(5386)、麗臺(2465)強飆漲停，映泰(2399)緊跟在後大漲7%。

非電族群扮演助攻要角，原物料概念股本周大獲法人青睞，長榮(2603)獲外資連五買達8.9萬張，今爆量飆高6%登逾3年高點，領揚貨櫃三雄萬海(2615)、陽明(2609)順風大漲，帶動航運股整體氣勢，類股漲幅稱霸集中市場。正新(2105)因應原物料價格、貨運與海運價格齊漲，預定明年1月起再度調漲輪胎售價，在外資連12日買超加持下，近期股價沿5日線攀揚，續寫收盤波段高價。觀光餐飲股香味四溢，王品(2727)、美食-KY(2723)營運撥雲見日，重獲市場資金關注，推升股價分飆2年半、13月新高，安心(1259)、六角(2732)、漢來美食(1268)也有亮麗的演出。

台股今日在台指期拉高結算下再寫收盤新高，距周二盤中最高點僅差7點，明日有機會再挑戰歷史高點。本波台股驚驚漲迭創新高，除美股攀揚帶動，外資回補成為上攻動能，今日持續買超211.4億元，連6日買超達853.17億元，11月累計買超金額為1560.21億元，續創2016年8月來，即近52個月來新高紀錄，前一次外資買超高點為2016年7月的1676.85億元。5日RSI為92.31，10日RSI為83.15，9日K值為92.35，9日D值為89.27，20日乖離率為5.71。分析師表示，台股此波上攻力道強勁，自12,480點探底後，以V型反彈走法而屢屢創歷史新高。惟短線乖離過大，自然面臨高檔賣壓；護國神山台積電近期交投火熱，占大盤權重衝到30％，權王是否續強將攸關台股走向。預料台股短線創高趨勢不變，惟短線正乖離放大，防拉回震盪，波段沿5日線攻高，未跌破前料將續創新高，上攻萬四指日可待。

美總統大選落幕後，不確定變數消除，且參眾議院仍分歸兩陣營情形下，拜登大幅加稅疑慮降低，美中貿易戰及科技戰可望緩和，美實施紓困及振興經濟方案，加上疫苗陸續傳出好消息，有望減緩目前歐美爆發的二次疫情，有利經濟復甦好轉，聯準會及全球主要央行仍會維持寬鬆資金政策，大環境仍有利股市發展，美科技指數強勢，台積電ADR頻寫新高價，可望帶動台股年底作帳行情。疫苖問世有望和緩疫情，有利金融、傳產及疫情受害股補漲，但數位轉型已為長期趨勢，高階半導體和5G等相關電子股仍為中長期主流股，金融及傳產股則具低基期優勢可短線著墨，中期選股仍聚焦半導體相關、WIFI6、中國去美化受惠股、雲端網通、5G相關、ABF及電動車相關等電子股，以及綠色能源、運動相關等傳產股。

(時報資訊)