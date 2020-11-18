美國食品藥品監督管理局（FDA）周二批准第一個家用新冠狀病毒自我檢測套組，該產品可在30分鐘內提供檢測結果。

該監管機關表示，由加州Lucira Health製造的單次用檢測套組已經獲得緊急使用授權，被醫療照護提供者懷疑感染新冠狀病毒的14歲以上個人，可以在家自行採集鼻拭子樣本進行檢測。

FDA官員Stephen Hahn表示，雖然新冠狀病毒診斷檢測已經獲准在家採集樣本，但這是第一個可以全程在家自行操作並提供結果的檢測套組。

該監管機關表示，該檢測套組亦可供醫院與即時護理站使用，但如果被檢測者年齡不超過14歲，則應由醫療照護提供者採集樣本。

儘管輝瑞（Pfizer）與莫德納（Moderna）接連發布新冠候選疫苗的好消息，加深了對戰勝這場疫病的期望，但檢測仍是控制病毒傳播的關鍵因素。

FDA設備與放射健康中心的主任舒倫（Jeff Shuren）表示「我們期待與檢測劑開發者積極合作，以支持更多在家檢測選項的問世」。

美國的新冠肺炎疫情正急速升高，周日其累計確診數突破1100萬大關，距離突破1000萬大關僅用了8天。

(時報資訊)