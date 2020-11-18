永豐金(2890)今舉行法說會，永豐金總經理朱士廷表示，永豐金積極推動數位變革，下周將舉行數位變革宣誓大會，凝聚員工的共識。永豐金過去3年的數位、資訊相關的資本支出，每年都有雙位數的年增，明年也會有17%的增長。朱士廷也強調，數位變革的意義之一，就是過去傳統思維，是以產品為導向，但未來要轉型為以客戶的需求和客戶的體驗為導向，透過AI作更精準行銷，並節省人力以及強化風控等。

永豐金推動數位變革，也率先在金控中同時設置了資訊長、科技長和資安長，資訊長為蔡瑞庭，資安長為李相臣，科技長為張天豪，三人可謂是永豐金的「數位鐵三角」。

朱士廷表示，一個企業要進行數位轉型，員工的MINDSET（心態）很重要，他表示，受到「刷新未來」（Hit Refresh）這本書的啟發。「刷新未來」中強調，企業最大的挑戰不是未知，而是我們是否能更開放的思辨、持續刷新。因此，員工的MINDSET（心態）很重要，必須凝聚共識才能重新啟動、開展未來！

「刷新未來」作者薩帝亞．納德拉是微軟現任CEO。微軟在上個世紀叱吒 PC時代，但與雲端時代的明星Google、Amazon等相比，卻落後失色。二十多歲才從印度移民美國的納德拉在2014年接任CEO，開始大力轉型，帶微軟重返榮耀，股價連番飆升創新高，顯示大家再度相信微軟的力量與看到的未來。微軟搶先投資三大關鍵技術：人工智慧、混合實境、量子運算。

永豐銀行總經理莊銘福表示，永豐銀行的主機系統在2014年就採開放系統，傳統是封閉性系統，而永豐銀主機率先採開放性系統，小核心大周邊的型態，讓銀行產品開發速度更快，營運也更有靈活度。

(時報資訊)