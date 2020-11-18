新北市警局邀外籍生對在台安全進行座談。（新北市警察局提供）

馬來西亞籍女大學生在台南遇害，新北市警察局重視外籍學生在台安全，昨（17）日與國立台灣師範大學僑生先修部合作辦理「強化外籍人士在台人身安全座談會」，期能加強外籍學生人身安全教育及自我保護能力。

座談會由市警局外事科長陳鴻堯及師範大學僑生先修部副主任陳欣共同主持，計18國400名外籍生參加，市警局指派外事科、刑事警察大隊、婦幼警察隊及少年警察隊等單位人員出席，宣導校園安全、性騷擾、性侵害、反詐騙及網路交友等犯罪預防，並提供外籍生報案及聯繫管道。

座談會中，學生們特別關注在台生活應注意的法令，對此，市警局分析轄內治安特性、犯罪熱點，並考量到國內外文化差異等背景，向學生宣導如何避免成為性犯罪、詐欺或人口販運等犯罪被（加）害人。

陳鴻堯表示，市警局將和師範大學僑生先修部保持密切聯繫，持續推動外籍生在台人身安全宣導，以建構安全學習的生活環境。

(中時 )