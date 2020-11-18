空軍F-16飛官蔣正志上校昨晚人機失蹤，國民黨及黨主席江啟臣昨晚在臉書發文，為蔣上校集氣祈禱，江啟臣今天在中常會也致詞指出，昨天晚間空軍1架F-16戰機夜航訓練起飛後不久，雷達光點消失。國軍以及相關單位連夜持續搜救中。此時我們應該不分黨派與彼此，一同為飛行官蔣正志上校祈禱，也為所有的搜救人員加油，期盼能夠儘速傳回平安好消息！

(中時 )