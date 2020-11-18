江啟臣中常會臉書發文 為F-16飛官蔣正志集氣祈禱 15:282020/11/18 中時 黃福其 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 江啟臣今天在中常會為F-16飛官莊正志祈禱。(黃福其攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍F-16飛官蔣正志上校昨晚人機失蹤，國民黨及黨主席江啟臣昨晚在臉書發文，為蔣上校集氣祈禱，江啟臣今天在中常會也致詞指出，昨天晚間空軍1架F-16戰機夜航訓練起飛後不久，雷達光點消失。國軍以及相關單位連夜持續搜救中。此時我們應該不分黨派與彼此，一同為飛行官蔣正志上校祈禱，也為所有的搜救人員加油，期盼能夠儘速傳回平安好消息！ (中時 ) #祈禱 #上校 #16 #江啟臣 #搜救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 榮耀脫離華為 晶片供應鏈可望重啟出貨 04:102020/11/18 財經要聞 F16戰機失聯 饒慶鈴臉書發文「我看這回妳會怎麼說」引熱議 11:372020/11/18 政治 經長入RCEP說 前藍營官員斥荒謬 04:102020/11/18 財經焦點 嚴德發坐鎮花蓮基地 誓言動員所有力量找回飛官 12:042020/11/18 政治 專家指F-16失事為機械與地勤出狀況 空軍痛斥：傷害軍心與家屬 08:142020/11/18 政治 全台集氣 海空夜搜搶救蔣上校 軍機失事今年第4架 F16起飛2分鐘失聯 04:102020/11/18 焦點要聞 花蓮F-16失事光點消失處有密雲 憂發生「雲中錯覺」迷向 00:352020/11/18 政治 飛官蔣正志駕F-16失蹤 嘉義官舍鄰居難過：他是很好的長官 07:502020/11/18 政治 失事F-16無求救訊號 獵雷艦急赴現場出動聲納搜索機體 09:172020/11/18 政治 F-16失事搜救中 藍綠立委集氣：飛官是無價之寶 軍備再買就有了 08:482020/11/18 政治 政治熱門新聞 王浩宇遭罷免成定局？ 退將斷言：他被中壢20萬人討厭 - 政治 中天新聞關台 NCC已達成政治任務 - 政治 才嗆「鳳字難寫」 黃捷一聽最新連署數秒改口 慘遭罷捷總部抓包 - 政治 民進黨突然變乖？學者曝華府第一手消息：美國有動作了 - 政治 韓國瑜生氣了！痛罵NCC委員「七個小矮人」 半小時內超過1.5萬人按讚 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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