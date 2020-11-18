永豐金控總經理朱士廷18日法說會上正式宣布，永豐金控數位科技長將由AI專家張天豪接任，預計12月1日正式上任，金控「數位金三角」正式組成。包括前端的張天豪領軍AI實驗室、資訊長蔡瑞庭負責承接資訊維運及資訊資源整合角色、後台則有資安長李相臣坐鎮，對公司資訊安全管理做全面的把關。

朱士廷指出，永豐金控向來在數位發展積極，在2014年就改採「開放型核心系統」，2019年成功升級，他也預告為了數位轉型永豐金2021年在資訊資本支出將維持雙位數增加。為了宣示永豐金控數位變革決心，下周還將舉辦「數位變革宣示大會」。

永豐金財務長許如玫補充，永豐金在資訊資本的支出上，過去三年複合平均成長都是雙位數，2021年預估也維持一定水準，會有17％成長。

朱士廷進一步指出，有本書叫「刷新未來」講的是微軟在日見疲態的個人電腦市場中如何刷新微軟這個巨大沈重的科技王國，重返昔日榮耀。面對環境變化，最重要的第一步就是要改變人的心態，凝聚共識，所以下周永豐金控內部舉辦的「數位變革宣示大會」共有3、400位同仁參加，希望改變同仁心態一起面對挑戰。

朱士廷指出，未來AI技術的運用一定會改善金融的樣貌，希望藉助張天豪對機器學習、人工智慧運用等先進技術的專才，用科技人的角度，跳脫傳統金融人的思維，投入信用評等報告、精準行銷、商品推蔫與區塊鏈技術研究，將人工智慧技術實際導入金融應用場景。

張天豪為國立臺灣大學資訊工程博士，目前為成功大學電機系教授、永豐銀行專業顧問。長年對人工智慧（AI）領域等先進技術有所鑽研，並與產業界合作密切，合作領域包含生醫、製造業、科技業等國家發展重點產業。張天豪為永豐銀行現任顧問，與永豐合作多年，協助永豐數位轉型有成。

永豐銀行於2017年與成功大學進行產學合作，即開始與張天豪教授組成人工智慧技術研究團隊，投入信用評等報告、精準行銷、商品推薦與區塊鏈技術研究，將人工智慧技術實際導入金融應用場景。

朱士廷表示，張天豪不僅於業務領域帶領團隊發展人工智慧建模，提供未來永豐發展人工智慧之架構規劃與新興技術建議；未來將持續以技術出發，深入業務，利用AI深度學習，提供客戶更精確符合需求的金融服務。

(工商 )