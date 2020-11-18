「身體律動課程」活動中，老師在引導學生用肢體展現空間感。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

學生欣賞「藝起進劇場」演出後，與表演者互動。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

劇場也是教室！台中國家歌劇院自2017年起與中部各縣市教育局攜手陸續推動「藝起愛樂」、「藝起進劇場」計畫，至今已有130所國、高中及小學逾1萬人師生，走進歌劇院欣賞及學習表演藝術。歌劇院副總監汪虹18日表示，為孩子打造不同以往的教學體驗，為表演藝術教育啟動第一哩路。

台中國家歌劇院與中部縣市教育局合作，突破學校教室框架，師生走出校園，到歌劇院學習劇場禮儀到培養賞析表演藝術，2017年起推出「藝起愛樂」計畫，以古典樂曲、歌劇曲目及無伴奏人聲等音樂類型；2019年再加入戲劇與舞蹈，成長為「藝起進劇場」計畫，至今已有130所學校，超過1萬名師生參加。

汪虹指出，2020年「藝起進劇場」由4場增加至8場，將體驗擴大至演出前、後的學習活動，並安排演出團體與老師交流座談，討論學習教材及表演藝術知識運用的延伸發展。今年更與台中市港區藝術中心合作，將活動場地延伸出去，2場活動邀請12所校學校共約1000名師生參與，反應熱烈。

汪虹表示，「藝起進劇場」計畫在「玉山文教基金會」的支持下，2019年起陸續邀請嘉義與新竹等偏鄉青少年共約1200名國小師生進歌劇院，並首次規劃「身體律動」課程，結合生活元素與藝文知識，讓小朋友們透過活潑有趣的方式親近藝術。

彰化縣精誠高中參與2020年「藝起進劇場」戲劇活動，老師陳銀桂表示，實際進劇院觀賞體驗這些美好的經驗，在課堂上是無法得到的；學生黃柔嘉則表示，讀劇很有趣，可帶動班上氣氛，激發創意。她在觀看前導片、搭配老師講解後，更深入瞭解劇場演出。

(中時 )