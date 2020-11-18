賀軍翔（左）、邵雨薇、李國毅、李亦捷、禾浩辰、郭書瑤出席台北電視節。（羅永銘攝）

由文化內容策進院主辦的「2020創意內容大會」（簡稱：TCCF、台北電視節）今（18日）於寒舍艾美酒店正式登場，三立電視今年三部強檔新劇男、女主角包括《天巡者》賀軍翔、邵雨薇，八點溫馨喜劇《廢財闖天關》李國毅、李亦捷，及《未來媽媽》的禾浩辰、郭書瑤都受邀出席發佈會。這也是邵雨薇日前公開認愛吳慷仁後的首露面，她受訪時大方坦言兩人曾經分開一年，正式復合不到一個月，「因為我們決定健康交往，不要再遮遮掩掩！」

戀愛中的女人邵雨薇現身台北電視節時一臉紅潤，她害羞表示就是「睡得飽、精神比較比較好」，戀情公開後，她收到很多祝福，所以滿開心的，「好像終於可以心態健康、開心地生活，不用想太多」，她覺得藝人也是正常人，也有喜怒哀樂、想談戀愛，想要正常交往，這心願很小，但很不容易做到。

被問交往多久，她坦言兩人中間有分開過，所以也不知道要怎麼算交往時間，「分開了一年，緣分又把我們帶回在一起」。被問吳慷仁最吸引她的地方，她說，喜歡一個人不需要特別的什麼原因，還尷尬問身旁的其他演員「對不對？大家？」接著表示「莫名就是很喜歡，目前真的找不到比他對我更好的人！」至於復合契機？她甜笑：「他說我是他的七筒！」在場人士聽得一頭霧水，她也坦言自己聽不太懂，所以還在研究麻將用語，一旁的賀軍翔忍不住解釋：「應該是中洞自摸多一台啦！」

她說其實沒有復合的關鍵點，因為兩人一直沒有斷聯過，彼此很關心對方，「兩個都覺得時機成熟了吧，之前因為一些心態上不太健康的交往，壓力滿大的」。她透露復合時間不到一個月，和國中初戀結婚生女的賀軍翔馬上接話：「多久不重要，再久也不會比我久啊，我從初戀到現在！」

至於舊愛是元介再度被拍到與李千那十指緊扣、一起逛超市回女女方住處，戀情有譜，是元介透過經紀人表示「如果碰到好的女生當然要把握」也等同認愛，邵雨薇也表示祝福。

賀軍翔也說，《天巡者》一拍完劇組有一連串的喜事，除了他的第二個女兒出生，簡廷芮也宣布結婚、懷孕。被問邵雨薇會是下一個傳喜訊的人嗎？她害羞地說：「沒那麼快啦！」至於有沒有討論過生小孩話題？她說沒有，「可能要先看《未來媽媽》就會知道要討論什麼！」

除了週日的奇幻大戲《天巡者》收視亮眼，17日上檔首播的開運喜劇《廢財闖天關》也開出好彩頭，電視、網路都有不錯的收視點擊率，現場特別準備大型發糕，也希望即將上檔的《未來媽媽》收視也能發發發，承接兩部戲的好收視與高人氣。

賀軍翔開心該劇收視率得到大家支持，以前大家對鍾馗印象似乎其貌不揚，這部戲想要顛覆大家對鍾馗傳統刻板印象，是有點帥度的鍾馗，但因為鍾馗是大家耳熟能詳的神，他演出時不能演得太詼諧，仍是一位正氣的神，可以從劇中看到他從一個對生死看很淡的神變成很有溫度的神。

賀軍翔說，演神的戲有既定框架在，不是很好演，在原本框架當中找出讓觀眾耳目一新的地方，不過與李國毅飾演的財神的眼神又不太一樣。李國毅說，「學長」賀軍翔說的都是他想說的話，演神確實會有框架，這也是是他們的功課，希望後疫情時代帶給大家療癒感覺，所以表演上比較輕鬆一點，希望觀眾看得開心，對於首播反應非常好，他很謝謝觀眾支持。

李亦捷街眼《廢財》後衰運不斷，透露光是早上出門梳化過程中，走路就被麻雀撞到頭，所以最近變成戲裡戲外都會很依賴李國毅，感覺有他就會有好事發生。80多歲的外婆很喜歡李國毅，看到孫女與他合作超開心，這兩天還在眷村到處廣播，大誇「跟我們亦捷一起演戲的男演員質感很好」，表姐也是李國毅粉絲，之前除了交代她吻戲要多親一點，日前還寄給她5箱滴雞精，說「妳要把自己照顧好、演得好，才能把李國毅也照顧好」，她很感謝李國毅一直幫她帶來好運。

《廢財闖天關》與《未來媽媽》的海外版權銷售在內容交易大會第一天中午就傳出捷報，當場售出馬來西亞的海外播出版權，為活動與戲劇收視帶來好兆頭。

(中時 )