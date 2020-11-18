美國衛生部長阿札爾八月來台期間，台美雙方簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」，但至今與美方的Moderna疫苗採購仍靜悄悄，最快恐怕也要等到明年六月後才能引進，對此陳時中今坦言，如今的國際疫苗已成為賣方市場，所以很多事情不能確認，因此政府也只能在這樣的賣方市場下做各種可能性研判。

雖然台灣採購國外疫苗時程一延再延，不過陳時中也信誓旦旦強調，我國在取得疫苗的路途上相較國際並沒有比較慢，除非是要與像美國這種一手包的國家相比，目前也有一些已經在洽談當中，任何可能性都不會放棄。

(中時 )