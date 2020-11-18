台灣採購疫苗處處碰壁 陳時中坦言：已成賣方市場 15:382020/11/18 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣採購疫苗處處碰壁，陳時中坦言：已成賣方市場。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國衛生部長阿札爾八月來台期間，台美雙方簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」，但至今與美方的Moderna疫苗採購仍靜悄悄，最快恐怕也要等到明年六月後才能引進，對此陳時中今坦言，如今的國際疫苗已成為賣方市場，所以很多事情不能確認，因此政府也只能在這樣的賣方市場下做各種可能性研判。 雖然台灣採購國外疫苗時程一延再延，不過陳時中也信誓旦旦強調，我國在取得疫苗的路途上相較國際並沒有比較慢，除非是要與像美國這種一手包的國家相比，目前也有一些已經在洽談當中，任何可能性都不會放棄。 (中時 ) #陳時中 #賣方 #市場 #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新聞早班車》疫苗國際採購一拖再拖 親美搞心酸的 07:132020/11/18 政治 疫苗利多帶動景氣循環 科技股長線仍是贏家 04:102020/11/18 全球財經 莊人祥：台灣2021年中前施打 不會押寶單一疫苗廠牌 04:102020/11/18 財經要聞 國際採購一拖再拖 親美搞心酸的 04:102020/11/18 社會新聞 迎台灣燈會 國民黨憂交通難負荷 04:102020/11/18 地方新聞 陳子璇認離婚後更火辣 最新貼文驚動網友：太美了 09:142020/11/18 娛樂 陸港觀盤－資金行情 周期股領漲 04:102020/11/18 全球財經 和成氧化鋯瓷塊 獲美上市門票 04:102020/11/18 產業．科技 高房價成青年「最強避孕器」 時力：財政部別睡覺 囤房稅現在就要 12:382020/11/18 政治 《美股掃瞄》經濟封鎖＋零售數據乏力 美股漲多回吐 08:522020/11/18 財經 生活熱門新聞 不是洗廁所？馬桶旁噴槍真實用途 網驚：誤會好多年 - 生活 「隱藏版」好市多驚見7折零售 老司機搶到口袋破洞 - 生活 一圖秒懂8大類場所 70多處地點不戴口罩就開罰 - 生活 洗碗精別再加水稀釋了 醫師曝「2後果」髒到爆 - 生活 台中捷運怎麼玩？沿線景點曝光 網一看哭了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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