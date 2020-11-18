國家通訊傳播委員會NCC委員會議今天決議駁回中天新聞台換照，行政院下午發出新聞稿表示，尊重獨立機關通傳會依法所做決議。

NCC討論中天新聞台換照案，以7比0一致決議不予換照，引發蔡政府不顧言論自由、放棄新聞自由的強烈質疑。

行政院新聞稿則說，有關國家通訊傳播委員會今天所做決議，行政院祕書長李孟諺強調，通傳會是獨立機關，委員都是經過立法院審查投票同意的專家學者。對於通傳會本於專業，依法所做決議，行政院表示尊重，也呼籲社會尊重通傳會獨立行使職權。

(中時 )