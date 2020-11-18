桃園市民進黨籍議員邱佳亮詐領市議會助理費、出國考察費和出席費共822餘萬元，11日被依貪污罪判刑12年半定讞，邱18日在調查局幹員陪同下前往桃檢報到，發往桃園監獄執行。邱表示，已請律師研擬提非常上訴。

邱佳亮2010年時當選桃園縣議員，升格後也一路連任。不過被發現2011年至2017年間用人頭詐領公費助理補助款，8年得手822萬餘元，又被查到邱到澳門賭博，卻詐領議會出席費、膳食費、交通費共7350元。

最高法院日前認定邱貪汙，11日駁回上訴，邱被判12年6月有期徒刑、併科罰金120萬、褫奪公權6年，沒收822萬多犯罪所得。當天檢方隨即啟動防逃機制，由桃園市調查處，派員24小時守候邱，避免邱失聯。據了解，這幾天邱大多與朋友聚會、餐敘、或待在服務處。

原訂邱佳亮要在16日報到入監執行，但他15日因身體不適到醫院就診，雖無大礙，不過仍安排17日進一步檢查，16日邱在律師陪同下聲請延緩入監，檢方也同意延後至18日15時報到。

邱18日14時40分許現身桃檢，對案情不願多談，只提到請律師研擬提非常上訴。因邱報到時身上只帶一瓶水，還向記者借手機打給兒子交代事情。隨後在調查局幹員陪同下，向桃檢執行科報到，並發往桃監執行。

(中時 )