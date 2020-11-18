霞喀羅國家步道將進入賞楓季，步道沿線可見紅葉之美。（新竹林管處提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣霞喀羅國家步道將進入賞楓季節，尖石和五 峰兩端登山口有公廁外，遊客走22公里長的步道，途中若有內急，只能就地解決，林務局新竹林區管理處將在步道中段11.5公里的白石駐在所新建1座簡易廁所，20日正式啟用讓遊客「方便」。

新竹林管處指出，霞喀羅國家步道長22公里，不論從尖石秀巒養老端登山口，還是五峰清泉登山口出發，一次走完至少要12個小時，一般都要花2天1夜，多數遊客都在中段的白石駐在所過夜。

目前在尖石秀巒養老端登山口，有尖石鄉公所設置流動廁所，新竹林管處則在五峰鄉清泉端登山口附近設置公廁，步道沿途完全沒有廁所，遊客若是要方便，只能就地解決。

新竹林管處表示，霞喀羅國家步道在往年楓花季節都湧入很多遊客，缺乏公廁難免對旅遊體驗不佳，該處在步道11.5公里處的白石駐在所新建1座簡易廁所，將在20日正式啟用，希望遊客愛惜公物，勿棄置垃圾廚餘，讓自然環境永續。

新竹林管處目前正輔導在地部落發展霞喀羅國家步道生態旅遊產業，若民眾透過尖石鄉養老yulu文化生態發展協會、五峰鄉泰雅族生活文化協進會或圈谷資訊公司安排參加生態旅遊活動，可享停車場免費停車，並可深入體驗霞喀羅步道生態、歷史文化及紅葉之美。

另外，尖石鄉公所目前在秀巒養老端登山口施作休憩環境營造工程，在登山口前300公尺處進行管制措施，禁止車輛進入工區，請遊客規畫行程時留意停車接駁事宜。

(中時 )