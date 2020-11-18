因應秋冬防疫需求，中央流行疫情指揮中心今公布秋冬專案，其中一個方向是8大類場所強制戴口罩，若在室內未實施，經勸導也不聽就會開罰，室外則以勸導為主。指揮官陳時中強調，戴口罩還是要人性一點看待，例如運動的時候喘不過氣不能把人家捉去戴，要吃麵的時候也不可能要求人家把食物塞進口罩底下吃。

陳時中表示，戴口罩這件事情是能戴的時候戴，比如我在運動，跑一跑喘不過氣，大家硬要捉我去戴口罩也不合理，要稍微人性化一點。吃飯的時候，萬一要吃東西，我也可以拿一隻吸管，但是我和大家距離這麼遠，我也大可不必這麼做。如果說帶著口罩吃麵，恐怕就不太可能，會把口罩弄髒。

口罩是能戴的時候就戴，比如吃東西的時候摘下來。陳時中舉例，大家要聊天就要戴起來，下一道菜來的時候再摘下口罩來吃。戴口罩這件事需要人性化一點，只要口罩遵從度達80%以上，社區的防線就會相當好，大家注意一下就能做到。

現在交通工具的措施都做得很好，包括小黃、公車、高鐵、捷運等，而展演空間如音樂廳，大家也都會戴口罩，但在夜市這樣的地方，因為需要吃東西，戴口罩的情況就不太好。陳時中表示，我們不鼓勵邊走邊吃，逛的時候要戴，吃的時候如果通風不良就用隔板隔開，但大部分夜市通風都是好的，口罩還是要盡量戴。

陳時中再舉例，像是跨年的時候，人很多很擠，戴口罩還是可以吃零食，只是吃麵就比較困難，牛排則是切小一點還是可以戴著口罩吃。我們要樂活防疫，防疫也是要快樂一點，只要把戴口罩的基本動作維持著，社區的防線就會做好。今日公布的秋冬專案，如果有人性不人性化、可行性的問題，大家都可以反映，都可以滾動式檢討。

(中時 )