NCC駁回中天新聞台換照，前高雄市長韓國瑜批評NCC的七個委員是「七個小矮人」。「在我看來就是七個小矮人爭先恐後、搶著吹捧幕後的『白雪公主』。」

韓國瑜說，NCC的七個委員，各個來自專業領域，有學者、有專家、有官員，但現在他們通通成了謀殺台灣新聞自由的兇手、成了埋葬台灣民主的劊子手。

韓國瑜認為，此例一開，從此再也沒有媒體敢監督政府、發出不同聲音，臺灣人民四十年來所抗爭奮鬥、引以為傲的民主自由，被這七個小矮人毀於一旦，成了國際社會最大的笑話。

(中時 )