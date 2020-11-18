韓國瑜批NCC：七個小矮人摧毀新聞自由 15:422020/11/18 中時 周毓翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前高雄市市長韓國瑜。(中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 NCC駁回中天新聞台換照，前高雄市長韓國瑜批評NCC的七個委員是「七個小矮人」。「在我看來就是七個小矮人爭先恐後、搶著吹捧幕後的『白雪公主』。」 韓國瑜說，NCC的七個委員，各個來自專業領域，有學者、有專家、有官員，但現在他們通通成了謀殺台灣新聞自由的兇手、成了埋葬台灣民主的劊子手。 韓國瑜認為，此例一開，從此再也沒有媒體敢監督政府、發出不同聲音，臺灣人民四十年來所抗爭奮鬥、引以為傲的民主自由，被這七個小矮人毀於一旦，成了國際社會最大的笑話。 韓國瑜生氣了！痛罵NCC委員「七個小矮人」 半小時內超過1.5萬人按讚 (中時 ) #韓國瑜 #中天 #新聞自由 #言論自由 #NCC 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中天換照遭否決 張斯綱痛批：第四權被殺死 14:252020/11/18 政治 社論／放下殘害新聞自由的屠刀 04:102020/11/18 時論廣場 中天換照案 NCC今實質審查 中天新聞聲明 盼NCC依法行政 04:102020/11/18 焦點要聞 中天新聞台換照遭駁回 國民黨轟：蔡英文是首位關新聞台的元首 14:432020/11/18 政治 批綠色新黨國掌控媒體 秋鬥號召11月22日站出來捍衛言論自由 12:102020/11/18 政治 中天換照新聞自由遭打壓 廖元豪：進入網軍紅衛兵時代 11:282020/11/18 政治 中天換照失敗 羅智強砲轟「新聞自由已死」：我去你的民主進步 14:122020/11/18 政治 中天新聞台換照案NCC駁回 柯文哲：看到裁決書再講 14:282020/11/18 政治 太搶手 鹿溪宴網售百桌49秒完售 04:102020/11/18 地方新聞 新竹縣五峰賽夏族矮靈祭 20日起一連舉辦3天 14:492020/11/18 生活 政治熱門新聞 王浩宇遭罷免成定局？ 退將斷言：他被中壢20萬人討厭 - 政治 中天新聞關台 NCC已達成政治任務 - 政治 才嗆「鳳字難寫」 黃捷一聽最新連署數秒改口 慘遭罷捷總部抓包 - 政治 民進黨突然變乖？學者曝華府第一手消息：美國有動作了 - 政治 韓國瑜生氣了！痛罵NCC委員「七個小矮人」 半小時內超過1.5萬人按讚 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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