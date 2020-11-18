裕隆(2201)去年擺脫財務包袱，今年前三季持續獲利，預期今年將比去年轉虧為盈，明年可望分配盈餘，即配發股利。

裕隆今年前三季合併營收585.53億元，營業淨利9億元，淨利歸屬於母公司15.08億元，每股盈餘1.54元。

裕隆在2019年嚴格檢視相關資產以及認列投資損益後，今年前三季營業淨利轉正，主要是因為去年同期華創車電對東風裕隆應收帳款提列預期信用損失31.66億元，以及納智捷車型技術資產與呆料減損較去年同期減少19.61億元。

裕隆發言人羅文邑指出，在經過提列相關減損費用後，第四季不會再有認列其他費用，今年前三季每股盈餘1.54元，今年全年有機會轉盈，明年分配盈餘；裕隆往年盈餘分配在45-54%，明年有機會更高。

另外，針對自創品牌納智捷汽車退出大陸市場，日前旗下東風裕隆原負責銷售納智捷品牌的東風裕隆汽車銷售公司（東裕銷售），經當地法院認定具備破產原因，進入破產清算程序。

裕隆今日重申，東裕銷售在2018年即沒有實質營運，現行大陸納智捷品牌售服業務不受影響，後續將協助配合法院辦理相關程序；東裕其他帳上需認列的金額都足夠，對裕隆的現金流與財務不會有影響。

就有關RCEP影響方面，裕隆表示，目前裕隆主要從事代工，針對國內銷售為主，RCEP影響比較小。

裕隆的營運方針，將持續朝務實轉型，主張開放平台，現在還是持續進行當中，並積極接觸多元客戶。裕隆與鴻海(2317)在電動車領域的合作方面，則將優先委託裕隆代工生產。

(時報資訊)