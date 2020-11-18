開發金(2883)今舉辦第三季法人說明會。開發金控前三季累積獲利為87.9億元，集團整體業務維持穩健並帶動獲利成長。總經理Stefano Paolo Bertamini（龐德明）上任後，致力推動國際化、資源整合及數位創新，期能帶動成長加速並創造股東價值。為協助金融業加強氣候變遷帶來的風險，開發金控籌組「氣候韌性金融產學大聯盟」，以橫跨產金學的聯盟形式，對接金管會提出的「綠色金融行動方案2.0」，致力發揮金融影響力。

開發金（2883）持股34.82%的中壽（2823）仍將依方向性、概括性、原則性三面向持續進行，至於新總部大樓已在裝修階段，至於何時遷入，要看戴德梁行的招標以及中壽何時交屋。

開發金控子公司中國人壽，前三季稅後淨利148.4億元，未來將持續優化產品結構、新契約價值利潤率從去年同期的22%提升至28%。

凱基銀行核心收入較去年同期增加9%，淨利差較去年同期增加9個基本點，前三季稅後淨利為29.1億元。第三季單季利差為1.56%，淨利息收益率為1.16%。

凱基證券為第三季獲利貢獻最多的子公司，受惠整體業務提升，前三季獲利達55.9億元，將持續嚴控風險並掌握資本市場契機。凱基投信前三季的資產管理規模達1,829億元，為業界第七，年成長29%。

中華開發資本第三季獲利5.08億元，因國際投資部位評價回升，前三季累積虧損降低為9.5億元；目前持續募集多檔主題式基金，總資產規模達439億元。第二檔新臺幣生醫基金規模達31億元，即將在2020年第四季完成設立登記，並積極展開投資佈局。

(時報資訊)