盧秀燕：台灣應該容許不一樣的聲音 非常遺憾看到中天被關台 15:562020/11/18 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市長盧秀燕表示，新聞自由、言論自由是台灣引以為傲的民主價值，台灣應該容許不一樣的聲音。（盧金足攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市長盧秀燕說，中天被關台，今天是台灣民主蒙羞的一天，對中天關台，感到強烈痛心和遺憾。（盧金足攝） 訂閱影音： 中時新聞網 國家傳播通訊委員會（NCC）18日宣布不予中天新聞台換照，對此，台中市長盧秀燕表示，新聞自由、言論自由是台灣引以為傲的民主價值，台灣應該容許不一樣的聲音，非常遺憾看到中天被關台。「我是電視台記者出身，因此特別感到痛心」。 盧秀燕說，對於中天被關台，今天是台灣民主蒙羞的一天，言論自由、新聞自由都是台灣最重要的民主價值，不應該聲音不一樣、意見不一樣，就排除異己或者是予以封殺，把中天關台，我們感到強烈痛心和遺憾。 (中時 ) #中天 #盧秀燕 #台中 #自由 #聲音 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中天換照失敗 羅智強砲轟「新聞自由已死」：我去你的民主進步 14:122020/11/18 政治 中天撤照 謝龍介質疑是蘇揆為2024總統大選布局 15:502020/11/18 政治 RCEP不得其門而入 黃暐瀚：陸攻台還不知何時 窮台是進行式 11:512020/11/18 政治 中天換照新聞自由遭打壓 廖元豪：進入網軍紅衛兵時代 11:282020/11/18 政治 中天換照遭否決 張斯綱痛批：第四權被殺死 14:252020/11/18 政治 中天新聞台換照遭駁回 國民黨轟：蔡英文是首位關新聞台的元首 14:432020/11/18 政治 中天換照案 NCC今實質審查 中天新聞聲明 盼NCC依法行政 04:102020/11/18 焦點要聞 賴清德盼兩岸促成有意義對話 04:102020/11/18 焦點要聞 中天換照未過 江啟臣憂政治力介入 強調「拒絕政治光譜單一化」 14:522020/11/18 政治 中天新聞台換照案NCC駁回 柯文哲：看到裁決書再講 14:282020/11/18 政治 政治熱門新聞 才嗆「鳳字難寫」 黃捷一聽最新連署數秒改口 慘遭罷捷總部抓包 - 政治 王浩宇遭罷免成定局？ 退將斷言：他被中壢20萬人討厭 - 政治 韓國瑜生氣了！痛罵NCC委員「七個小矮人」 半小時內超過1.5萬人按讚 - 政治 民進黨突然變乖？學者曝華府第一手消息：美國有動作了 - 政治 中天新聞關台 NCC已達成政治任務 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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