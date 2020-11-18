台中市長盧秀燕說，中天被關台，今天是台灣民主蒙羞的一天，對中天關台，感到強烈痛心和遺憾。（盧金足攝）

國家傳播通訊委員會（NCC）18日宣布不予中天新聞台換照，對此，台中市長盧秀燕表示，新聞自由、言論自由是台灣引以為傲的民主價值，台灣應該容許不一樣的聲音，非常遺憾看到中天被關台。「我是電視台記者出身，因此特別感到痛心」。

盧秀燕說，對於中天被關台，今天是台灣民主蒙羞的一天，言論自由、新聞自由都是台灣最重要的民主價值，不應該聲音不一樣、意見不一樣，就排除異己或者是予以封殺，把中天關台，我們感到強烈痛心和遺憾。

(中時 )