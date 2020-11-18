國家通訊委員會（NCC）否決中天新聞台換照案，國民黨副秘書長、台南市議員謝龍介18日表示，由於整個審查過程鑿斧太深，人為介入太過明顯，他質疑這是行政院長蘇貞昌強力介入主導「中天關台」，為了蘇的2024總統大選布局，屆時恐怕會讓許多政治觀察家跌破眼鏡。

謝龍介認為，中華民國的民主自由發展，這幾十年來已經有很不錯的成果；其中，言論自由更是真正民主的核心價值。以此次美國總選舉來看，福斯新聞後來不挺川普，CNN與川普唱反調，也都沒有被關台，這正是一個民主國家的成熟表現。

謝龍介表示，媒體可以有不同的立場，如果政治立場不同就被關台，國民黨執政時不就也要關台，在陳水扁、馬英九時代，他們也受到媒體強力的批判和挑戰，但也沒有媒體被關台。

謝龍介指出，此次NCC審查中天新聞台換照案，整個過程鑿斧太深，種種傳聞不斷，甚至還傳出行政院長蘇貞昌介入，此種人為介入太深、太明顯，將傷害國家民主發展的核心價值。

謝龍介更質疑，NCC號稱獨立機關，但卻受到蘇貞昌強力介入主導，此次恐怕也會讓蘇的滿意度掉到谷底，原本期盼蔡英文總統能夠踩剎車，但如今已經來不及了。

謝龍介強調，蘇貞昌力挺小英打擊賴清德，堪稱「功高震主」，如今中天關台也是蘇為2024大選所布的局，屆時恐怕會讓許多政觀察家跌破眼鏡，「我在此要恭喜蘇貞昌！」

(中時 )