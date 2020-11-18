工研院18日舉辦「電力承載順序暨能源效率管理研討會」，邀請產學研專家分享相關技術與經驗，工研院院長劉文雄認為透過「聰明用電」、「發展綠能」及「降低排碳」這三大關鍵，規畫電力資源優先次序，應可解決用電需求，避免新建發電機組等投資成本，助台灣產業用電穩定，並兼具環保落實減碳政策。

工研院電網管理與現代化策略辦公室主任劉志文指出，政府積極推動離岸風電、太陽能產業發展，綠電交易在今年開花結果，第一波綠電交易有13家業者，預估年度綠電總交易量超過1.1億度以上，年底前也會有第二波的綠電交易，讓綠電產業蓬勃發展。

台灣能源技術服務產業發展協會榮譽理事長楊正光表示，透過提高能源效率等節能方式，不僅助企業降低成本，還能節能減碳，目前已導入飯店、科技業、商辦大樓，其中一家內湖科學園區的大樓，導入第二年就省下逾50萬元電費，效果顯著。

園區同業公會水電氣供應委員會顧問楊水定指出，2019年國內產業用電佔比已達5成以上，電力承載順序可協助用戶端盤點能夠運用的電力資源，協同供電端共同努力來維持量足質優的穩定供電，在能源永續的大環境下創造雙贏。

工研院綠能所技術總監鄭儀誠表示，隨著工業4.0和人工智慧的議題興起，國內產業對資通訊達成節能管理技術的接收度大幅提高，包含能源管理系統的建置與應用。

工研院開發出iAuto能源管理系統，是專為中小企業工廠進入工業4.0所設計的利具，具有整合與自動化、降低營運成本、減少設備異常、低成本快速回收等特性，結合人工智慧開發優化與控制等功能項目，協助業者提升能源生產力、降低能耗或單位產品能源耗量。

(中時 )