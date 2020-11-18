東協10國與中國大陸、日本、韓國、澳洲及紐西蘭5國歷經長期談判，於11月15日簽署「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」，但台灣被排除在外。對此，台中科技大學國際貿易系教授李隆生則說，「台灣突圍的關鍵，仍在於兩岸關係，兩岸處不好，恐怕只能淪為經濟邊緣人」。

李隆生接受《中評社》訪問時提到，台美經貿協定、日本主導的「跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)」等加入的機會均不樂觀，「因日本必然顧慮中國大陸因素，而美國總統當選人拜登上任後，帶領美國重返多邊主義，中國大陸因素必然成為美國的考慮項目」。

因此，李隆生認為台灣突圍的關鍵，仍在於兩岸關係，兩岸處不好，恐怕只能淪為經濟邊緣人。至於，台灣積極爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)部分，李隆生分析後指出，雖然中國大陸不在CPTPP，但台灣若想加入，中國大陸因素必然在其中會產生一定程度的影響力，就算台日關係再友好，也非日本說了算。

另外，李隆生也說，中國大陸這項因素未來在國際的影響力只會增強，台灣想要在國際制度上爭取一席之地，阻礙恐怕只「有增無減」。

(中時新聞網)