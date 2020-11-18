11月15日中午12時10分，先是有民眾在虎山7號樁處遭落石砸傷，頭部流血、頭暈、臉色蒼白，在同行山友攙扶之下，於5號樁處獲救。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

11月17日年約65歲的女登山客疑似疾病發作，胸痛、呼吸喘、四肢麻木，折返2號樁求救，服用急救用的硝酸甘油片(NTG)，情況改善送醫治療。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣泰安鄉虎山近日接連傳出山域事故，負責救援的泰安消防分隊指出，虎山7號至8號樁接近三角點路段，因坡度陡峭需要攀繩，最容易發生事故，請民眾注意。另因應山域事故增加，消防局在轄內各大登山步道入口加掛「119報案APP告示牌」，呼籲山友先下載APP再登山，以備不時之需。

虎山海拔1492公尺，從登山口泰安溫泉停車場起登，高低海拔落差達900公尺，普通人腳程攻頂需要3.5小時，一路上得手腳並用，泰安消防分隊指出，虎山7號至8號樁路段不好爬，坡度陡需要攀繩，若遇多人攀登，前者踩落鬆軟土石，後者將遭殃，因此需注意前者腳步，碎石坡也容易滑倒。

泰安消防分隊指出，15日中午12時10分，先有民眾在7號樁處遭落石砸傷，頭部流血、頭暈、臉色蒼白，在同行山友攙扶之下，於5號樁處獲救，送醫後無大礙；17日又傳出6旬夫妻在6至7號椿途中，年約65歲的妻子疑似疾病發作，胸痛、呼吸喘、四肢麻木，折返2號樁求救，服用急救用硝酸甘油片(NTG)，情況改善，送下山治療。

泰安消防分隊表示，登山運動有危險性，千萬不可輕忽，登山前需了解山域地形，衡量體力、健康狀況，攜帶足夠的糧食、水分，也建議攜帶頭盔及頭燈照明，降低登山風險。消防局第1、3、5大隊近日執行轄內「119報案APP戶外告示牌」標定暨宣導作業，民眾開啟手機定位，即可利用APP線上報案與自動定位，方便年長者或不諳GPS定位操作的民眾使用，以利救援。

(中時 )