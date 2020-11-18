甫在美國名人賽繳出生涯並列最佳第七名的台灣高球好手潘政琮，今天在越洋視訊記者會上宣布，將在12月28日結婚紀念日舉辦公益公益名人賽，並且在當晚的慈善晚會中將美國名人賽限量版推桿拿出來義賣，藉此回饋給社會，幫助弱勢團體。

潘政琮表示，打算12月初返台，接受14天隔離，12月28日剛好是與老婆的結婚紀念日，因此決定在美麗華高爾夫球場舉行首屆公益高球名人賽，暫定明年1月7日返美。

潘政琮說，由於新冠肺炎肆虐全球，導致不少社福團體的捐款遠遠不及過去，因此，希望透過自己的能力與影響力，幫助他們度過難關，這次公益名人賽將邀請27名捐款者參賽，球賽報名費將全數捐贈第一社會福利基金會。

潘政琮允諾屆時將親自下場和捐款者切磋球技，晚會上也會和參賽者講解他在名人賽後9洞怎麼處理，讓大家都能體驗在奧古斯塔俱樂部參賽的感覺。

潘政琮說，接下來將全力備戰美巡賽，首要目標就是能在聯邦邦闖進前30名，而最重要的就是能在明年7月代表台灣參加東京奧運，期盼能在世界運動最高殿堂幫助台灣取得好成績。

(中時 )