縣長張麗善今（18日）無奈說，台78甲線已評估15年，現在只需要決定一條路線，盼交通部不要再以拖待變。（周麗蘭攝）

北港鎮香客眾多卻無快速道路接駁，雲林縣府去年完成「台78甲線」可行性評估報告，送公路總局審查中，今年交通部又核定補助縣府可行性評估費用558萬元。縣長張麗善18日無奈說，本案已評估15年，現在只需要決定一條路線，盼交通部不要再以拖待變。

北港朝天宮香客每年數百萬人次，因無快速道路香客進出不易，雲林縣府去年完成「台78甲」快速道路可行性評估，建議2條路線。

一條是從台78線虎尾交流道沿北港溪堤岸興建高架道路，長度15.5公里，經費約139億元；二是從台78線元長交流道起，沿台19線興建高架直到北港外環道，長度12公里，經費約112億元。

縣長張麗善18日在縣議會表示，日前約林佳龍部長到雲林會勘，卻在深夜被臨時取消，隔幾天他來了卻沒有通知她，其實縣府才是執行單位，若有受邀，她很樂意到場說明。

張麗善無奈說，2005年她擔任立委時就已向前交通部長蔡堆爭取「台78甲線」可行性評估經費給縣府執行，其他立委、縣府後來又建議其他路線，「這條路已經評估15年了，只需選一條路線。」

張麗善又說，林佳龍日前來雲林允諾興建從麥寮鄉延伸到莿桐鄉「濁水溪南岸堤防快速道路」，縣府也有規畫，非常樂意執行可行性評估，唯一請求是比照雲1、雲3、153線、154線開闢經驗，六輕聯外道路費用應由中央全額補助。

(中時 )