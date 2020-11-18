榮創（3437）18日召開法說會，上季在旺季效應之下，營運轉虧為盈，今年可望收斂虧損幅度，對於Mini LED的看法，榮創表示，對於蘋果、晶電的組合樂觀其成，如果蘋果順利敲開市場，供應鏈降價把量拱大，將Mini LED價格推向甜蜜點，將有利於擴大市場應用。

榮創上季受惠於傳統旺季，稼動率從第二季的60％多攀升至80％多，加上部分業外收益、提升內部生產效率，推升第三季營運順利轉虧為盈，營業利益率、稅後淨利率雙升，分別達2.72％、3.88％，紛紛扭轉第二季的赤字窘境，單季稅後純益5,800萬元，EPS達0.4元，為最近四個季度以來首見獲利。

榮創表示，公司目前仍有90％營收比重在背光產品上，且大部分集中在TV背光，第四季看起來需求還不算太差，但是因為還要打掉一些包袱，因此本季力守損益平衡點，2021年則期待全年轉盈。

法人則積極詢問Mini LED相關狀況，根據榮創內部看法，Mini LED的關鍵在於價格，但是目前無論是客戶反饋、供應鏈的看法都認為價格還太高，蘋果推出的新品將是終端市場接受度的測試指標，榮創認為，價格不是只有一個環節降價就有效，而是整條供應鏈要群起把量拱大，將價格導向甜蜜點，對於蘋果與晶電的組合，榮創樂觀其成，蘋果與晶電若能順利敲開市場，整體供應鏈可望雨露均霑。

(工商 )