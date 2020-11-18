艾莉絲與英國外交官婚後生下兒子「威廉弟」，加上大女兒梨梨醬，一家四口幸福美滿令人稱羨，而她看到女兒因為期中考成績不盡理想，竟在睡前還跟上帝懺悔，讓她感嘆：「看到孩子對於分數比父母還在意，一則以喜一則以憂」，但也強調「分數不代表一切」。

艾莉絲表示女兒期中考結束，礙於其他科目分數不理想，只敢把英文考券拿給她簽名，或許是第一次考得差強人意，女兒竟然羞愧到睡前跟上帝禱告懺悔，在與她溝通過程，更透露同儕間

有人考不好，對方媽媽就不允許吃飯洗澡，甚至以不能看電視做懲罰，對此艾莉絲急忙導正女兒觀念：「學習是為了自己，想要變厲害、想要進步，才是重點喔，分數只是一個學習評量，讓妳知道自己實力在哪裡」，接著更強調：「我比較在意的是，妳有沒有盡力而為」。

艾莉絲透露看到女兒比自己還在意分數，真的一則以喜一則以憂，喜的是女兒在意自己成績，憂的是不希望她認為分數就是學習終極目標，甚至被動為別人讀書學習，這也讓艾莉絲想起昔日念書時，考試只要少一分就被打一下，每天過著追著成績的生活，導致一度不知道學習目標是什麼？甚至非常厭惡學習，更不忘強調：「願意從錯誤裡修正調整，抱持好奇心和熱情，才是學習的初衷」。

對此網友贊同艾莉絲的教育方針，紛紛留言：「學習是一輩子，別太在意一時的成敗，孩子長大了自然會有自己的天空」、「媽媽向妳看齊，需要改變的是媽媽」、「媽咪的觀念超棒的！完全認同」。

(中時新聞網)