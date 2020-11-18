針對《中天新聞台》換照案，國家通訊傳播委員會（NCC）今下午兩點由主委陳耀祥舉行記者會，說明審查結果為：駁回申請、不予換照。對此，前高雄市市長韓國瑜痛批「七個小矮人摧毀台灣新聞自由」，認為NCC的七位委員皆為各領域專業菁英，如今卻成了「謀殺台灣新聞自由的兇手」與「埋葬台灣民主的劊子手」；更表示此例一開，台灣再也沒有媒體敢監督政府。文章一出，半小時內即獲得1.5萬個讚。

韓國瑜今日在臉書發文《七個小矮人摧毀台灣新聞自由》，寫道：「中天新聞關台，在我看來就是七個小矮人爭先恐後、搶著吹捧幕後的『白雪公主』。NCC的七個委員，各個來自專業領域，有學者、有專家、有官員，但現在他們通通成了謀殺台灣新聞自由的兇手、成了埋葬台灣民主的劊子手！」

韓國瑜更指出：「此例一開，從此再也沒有媒體敢監督政府、發出不同聲音，臺灣人民四十年來所抗爭奮鬥、引以為傲的民主自由，被這七個小矮人毀於一旦，成了國際社會最大的笑話！」

文章一出，半小時內即獲得超過1.5萬個讚、超過2100則留言與超過1100次分享。網友紛紛留言：「韓總！力挺中天，我們11/22該上街頭了！無法無天賊政府」、「完全獨裁了，無法無天」、「民主已死，支持關掉髒西西」、「今天封殺中天，明天就會封殺人民的言論自由，台灣人你看清楚了沒？還是要繼續沉默下去？」「中天關了 我們的良知道德依然存在，大家睜大眼睛看著，民退黨還要怎樣殘害台灣民主」、「韓總，這一次不能再溫良恭儉讓了！」「台灣的新聞電台都不用看了，因為看了也看不到真相」。

(中時新聞網)