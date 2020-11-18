夯綜藝《大學生了沒》班底出身的藝人Kiwebaby(張承喜)，擁有比女孩還女孩的嬌俏精緻外型，因此有「最強偽娘」封號，他近年在戲劇圈耕耘有成，新片《男兒王》獲本屆金馬獎2項提名，日前Kiwebaby上傳「金馬影展專訪微服出巡系列」照片，透膚裝已夠驚艷，但引爆話題的，是他腿間若隱若現的陰影。

Kiwebaby在新作品《男兒王》中飾演「紅牌皇后」，與失業為養家而去夜店當變裝皇后的男主角李國煌，有許多精采對手戲，而兩人第一次見面，Kiwebaby就被對方誇「比某某某女星漂亮」，讓李國煌害羞圓場推託是剛見面為了加速認識，但也足見Kiwebaby嬌俏可人的程度。

Kiwebaby曬出美照，整件洋裝採絕美透膚設計，但眾人焦點卻在他腿間的陰影。(取材自Kiwebaby IG)

而Kiwebaby最近在IG曬出一系列金馬影展微服出巡美照，照片中，他頂著耳下短髮與妹妹頭瀏海，穿了粉色點點長洋裝搭配馬甲，衣服的材質藏了心機，整件都是透膚設計，僅膚色內襯巧秒遮掩重點部位，襯托出他的精緻瓜子臉與纖細姣好身材。

Kiwebaby表示，這組照片完全沒有修圖，真實呈現，不少人因此將焦點放他的下半身，因為照片裡他的雙腿之間有著不明的陰影，眾人不禁驚呼「小姐妳下半身……？」，讓梳化師趕緊跳出來澄清，裡面的衣服絕對不可能曝光，「那是光線的陰影啦！」。

(中時新聞網)