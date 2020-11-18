南韓選秀節目《PRODUCE 101》從第一季開播就獲得高人氣，更引起其他國家爭相仿效，但在第4季結束後，卻爆出「全都是假的」；最近南韓首爾高等法院在審理造假事件，決定公開無辜被害練習生名單，並對節目製作人安俊英和金容範求刑。

據首爾高等法院裁判部公開受害練習生名單，得知節目第一季第1輪投票造假，把金秀賢和徐惠琳淘汰；第二季則在第1輪把成賢宇淘汰，而第4輪最終投票，把姜東昊淘汰，導致無法出道。第三季在第4輪投票動手腳，導致最終排名是第5名的李佳恩和第6名的韓初媛淘汰，兩人原本能成為超夯女團「IZ*ONE」的成員，卻遭到節目做掉。

最終排名是第5名的李佳恩和第6名的韓初媛淘汰，兩人原本能成為超夯女團「IZ*ONE」的成員，卻遭到節目做掉。(圖/ 摘自李佳恩IG)

節目第4季幾乎變造假節目，第1輪造假淘汰練習生Angardi Timothée，第3輪又將有實力的金國憲和李津宇弄掉；最後第4輪投票公開出道組，排名第6名的具正模、第7名的李鎮赫和第8名的琴東賢都成為受害者。

而造假事件最大兇手製作人安俊英被判有期徒刑2年，金容範則是有期徒刑1年8個月，另一名李姓製作人被罰款1000萬韓元（約新台幣25萬元），另外其他共犯歌謠企畫公司的相關人員會被判緩期和執行社會服務。

網友看到名單公布後都很痛心，紛紛留言為受害練習生抱不平，「佳恩跟初媛，她們的人生被偷了」、「也太慘，被做掉的現在根本沒人理了，日子過得苦哈哈」、「CJ應該要對這些犧牲者賠償，雖然人生被偷不是賠償彌補的了」、「人生整個改變了…」、「受害者名單都出來了，還是原地解散吧」。

(中時新聞網)