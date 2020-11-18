東京的新冠肺炎確診病例激增，打斷了近來由疫苖樂觀消息點燃的上漲行情，周三日股收黑，日經指數失守前一日創下的逾29年高點。

周三日經225指數收跌1.1%，為25,728.14點，創下10月30日來最大單日跌幅。該指數周二創下1991年來新高，本月以來，更已上漲近12%。

東證一部指數今日收跌0.81%，為1,720.65點。

日媒報導，東京周三新增493名確診者，再創單日新高記錄，市場信心受到打擊，午後兩大指數跌幅擴大。

今日稍早前，日經新聞報導，東京已準備提高疫情警戒層級至4個級別中的最高級。

隔夜美股收黑，因美國疫情急升、新一輪經濟封鎖的威脅持續升高，以及零售銷售數據乏力，削弱了近來疫苖題材帶動的樂觀氣氛，亦為日股帶來壓力。

東證33大類股普遍下跌，僅兩個類股收高。周期型的有色金屬股跌3.43%，航空股跌2.50%及船運股跌1.91%，跌幅領先。

分析師表示，日經指數短線過熱，以及日圓升值，都是觸發獲利了結賣壓的原因，出口股首當其衝，豐田汽車跌1.61%、索尼跌1.82%、本田汽車跌3.78%。

軟銀集團小跌0.91%，反映隔夜那斯達克市場的疲弱表現。

(時報資訊)