據英國Telegraph周二報導，英國政府為拯救聖誕節，在全國封鎖結束後，將禁止兩個以上的家庭混合聚會。

據該報導，部長將在下周宣布「結束封鎖計畫」。

該計畫還包括英國接種疫苗的時間表，以及擴大大規模檢測，以減輕全國管制鬆綁的影響。

英國全國性管制將在12月2日到期。新計畫預計將接續執行。

在目前的社交距離規定上，大型的團體聚會是違法的，但是不同的家庭可以聚會。

首相強生(Johnson)稍早曾指出，希望在聖誕節時能恢復部分的正常生活。

據衛報報導，英國醫學協會(BMA)表示，在有效疫苗廣泛地被提供之前，強力的措施是必要的，部長們應該從上次封鎖的過度寬鬆(結束)中學習到一些事情。對於最多兩個家庭的聚會，BMA表示，民眾應該儘可能持續在家辦公，工作場所遵守新冠規定應該成為強制性的。

英國周二新報598名死亡人數，為自五月以來的紀錄數據，單日新增確診數為2萬0051名。

(時報資訊)